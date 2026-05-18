En torno al 90% de los casos de hipertensión se podrían controlar con tratamientos genéricos

Archivo - Presión arterial. - ISTOCK - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los antihipertensivos de primera línea, que se pueden adquirir en forma de genéricos, pueden controlar a entre un 85 y un 90 por ciento de los hipertensos, según el miembro de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) y experto en hipertensión, Pedro Armario, que ha recalcado que, pese a ser "relativamente fáciles" de conseguir con las herramientas terapéuticas que tienen a disposición, "no se está haciendo".

"Tenemos un arsenal terapéutico que funciona y no tiene costes elevados. Pero en nuestro país no pasamos del 35 por ciento, y esto mismo ocurre en la mayoría de países de todo el mundo. Algunos pacientes ni siquiera saben que son hipertensos. Pero entre los que lo saben y son tratados, el control de la enfermedad llega solo al 50 por ciento", ha declarado el experto.

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se celebra el 17 de mayo, la SEA ha recordado que esta enfermedad suele estar poco controlada, a pesar de ser el factor de riesgo cardiovascular "más mortal".

La hipertensión arterial causa casi 11 millones de muertes cardiovasculares por año en todo el mundo, y 46.000 muertes anuales solo en España. Estas cifras suponen más del doble de la mortalidad causada por otros factores de riesgo vascular, como la obesidad, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo o la contaminación atmosférica.

De hecho, solo reduciendo en 10 mm Hg la presión arterial sistólica (la máxima) de un paciente, se reduciría también en un 25 por ciento su riesgo de enfermedad coronaria y en un 36 por ciento el riesgo de ictus atribuibles a la elevación de la presión arterial.

PROBLEMAS DE ADHERENCIA E INERCIA TERAPÉUTICA

Algunas de las causas que afectan en el control de esta enfermedad son los problemas de adherencia y la inercia terapéutica. "Cuando todas las guías internacionales señalan que en 3 meses deberíamos tener controlada la presión arterial de cualquier paciente, si está bien tratado, y la adherencia es adecuada, en un 30 por ciento de los casos continúan las presiones elevadas durante años, sin modificaciones de tratamientos", ha añadido.

Por esta razón, el manejo de la presión arterial tiene que ser integral, junto con el resto de factores de riesgo vascular.

Los valores que indican la presencia de hipertensión arterial son iguales o superiores a 140 mmHg (presión sistólica) y o 90 mmHg (presión diastólica), y los valores óptimos están por debajo de 120 y 80, respectivamente.

"En los Estándares SEA se explica que, mayoritariamente, es el médico de Atención Primaria quien tiene que controlar la hipertensión arterial y, solo cuando sea necesario, derivar al paciente a un especialista. Por ejemplo, en casos de sospecha de hipertensión arterial secundaria o de hipertensión arterial resistente (que no responde a los tratamientos combinados con 3 o más antihipertensivos a las dosis plenas toleradas)", ha declarado.

NO SE INVIERTE EN LA FORMACIÓN EN HIPERTENSIÓN

Por último, Pedro Armario ha advertido de que "no se está invirtiendo en la formación de especialistas en hipertensión arterial". Para el miembro de la SEA, el apoyo por parte de la industria a la formación de los profesionales sanitarios se centra más en otras enfermedades, como la diabetes, o las dislipemias, porque en estos casos "hay más proliferación de nuevos medicamentos" que aportan grandes beneficios.

En cambio, para tratar la mayoría de las hipertensiones trabajan "básicamente con fármacos genéricos". Además, ha indicado que la formación es "vital" porque "la mayoría de expertos en este campo están en edades cercanas a la jubilación y hay un vacío de especialistas, tanto en hospitales como en Atención Primaria".