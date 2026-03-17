Archivo - 'Top Doctors' reconoce a los 50 mejores médicos de la Medicina Privada durante 2025 - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo tecnológico 'Top Doctors' ha reconocido a los 50 mejores médicos de la Medicina Privada durante 2025 en España, lo que ha llevado a cabo a través de la XII edición de sus premios 'Top Doctors Awards: premios a la excelencia médica' y tras valorar a este medio centenar de facultativos con más de 5.000 votaciones recogidas por el propio colectivo médico y especialistas de cada área.

Según ha puesto de manifiesto, esta elección ha obedecido a criterios de excelencia en el desarrollo de la actividad asistencial y valorando las habilidades clínicas, la labor investigadora, divulgativa y docente, así como la trayectoria profesional de estos expertos. Además, los seleccionados cuentan con las mejores puntuaciones por parte de pacientes reales verificados.

"Alcanzar la XII edición de estos premios es un hito que refleja nuestro compromiso constante con la excelencia médica y para continuar con la labor de visibilizar el talento médico de nuestro país", ha destacado la cofundadora y Country Manager España de 'Top Doctors', Lorena Bassas, quien ha añadido que se ha construido "la mayor red de especialistas de élite en España, transformando y adaptando el ecosistema para que el acceso a la Medicina de calidad sea accesible para todos".

A su juicio, es "clave" seguir "conectando a los pacientes con el mejor médico o especialista para su caso concreto gracias a la red de más de 13.000 profesionales" con los que se cuenta. "Eso se traduce en un índice de satisfacción de 4,8 sobre 5 dado por pacientes reales verificados", ha explicado, al tiempo que ha declarado que estos galardones "se han consolidado como el referente en el reconocimiento de la excelencia médica en España".

PREMIADOS

Entre los ganadores, que forman parte de grupos sanitarios como Ribera, Vithas, Quiron, Miranza y Gournay, y que trabajan en especialidades médicas como Cardiología, Aparato Digestivo, Urología y Ginecología y Obstetricia, se hallan los doctores Julia Ocaña, César García, Gontrand López-Nava, Pilar Esteban, Miquel Sans, Diego Sánchez, Marta Sitges, Sergio Gamaza, Pedro Javier Serrano, Emilio González, Ernesto Díaz, Fernando Centeno, Oriol Crusellas, Alfonso García y Alberto Redondo.

Además, han sido premiados los doctores Vicente Paloma, Eduardo Nagore, Joan Ramón Garcés, Teresa Martínez, Cristóbal Morales, Guillermo Martínez, Andrea Bernabéu, Mercedes Andeyro, Antonio Laiz, Elisa Llurba, María Eugenia Espinel, Germán Saez, José Manuel Valle, Gerardo Conesa, Javier Manuel Saceda, Marta Blázquez, Jesús María Castillo, Carlos Mateo, Santiago Viteri, Felipe Couñago, Nicolás Meana, Luis Martín, Ángel Peralbo, Jordi Obiols, José Ángel Alda y David Beneito.

Por último, han sido reconocidos los doctores Homid Fahandezh-Saddi, Isabel Guillén, Diego Benítez, José de Andrés, Domingo Ventura, Miguel Ramírez, Gonzalo Sanz, Josep Torremadé y Miriam Barrio Muñoz.