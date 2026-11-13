El tiempo hasta la intervención condiciona el riesgo de muerte en pacientes con rotura de aneurisma de aorta

Archivo - Aneurisma de aorta torácica. - ISTOCK/ MR.SUPHACHAI PRASERDUMRONGCHAI - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tiempo transcurrido hasta la intervención condiciona el riesgo de muerte en pacientes con rotura de aneurisma de aorta, según pone de manifiesto un estudio del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, que ha encontrado una relación estadísticamente significativa.

Los resultados, presentados en el X Simposio Internacional de Cirugía Endovascular, organizado por el Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACVE), se basan en un análisis de 68 pacientes atendidos por esta patología.

Un aneurisma de aorta es una dilatación anormal de la principal arteria del organismo. Cuando se rompe, la pérdida de sangre puede ser muy rápida y requiere una actuación urgente. Por ello, la identificación precoz del problema, la coordinación asistencial y el acceso al tratamiento son elementos esenciales.

El estudio recoge que el tiempo prequirúrgico medio, medido desde el inicio de los síntomas hasta la intervención, fue de 152,81 minutos y en el 61,2 por ciento de los casos se superaron los 90 minutos. Los investigadores encontraron una asociación entre este intervalo y un aumento de la mortalidad.

Por otra parte, examinaron los resultados según el tipo de intervención practicada, pero no pudieron concluir que una técnica sea superior a otra, ya que los datos obtenidos procedían de grupos no aleatorizados. Las cifras muestran una mortalidad del 36,8 por ciento entre los pacientes tratados mediante técnicas endovasculares y del 53 por ciento entre quienes recibieron cirugía abierta.

A este respecto, los autores subrayan que la elección del procedimiento depende, entre otros factores, de la anatomía del aneurisma y de la situación clínica del paciente. De esta forma, la decisión debe adaptarse a las características de cada paciente y a los recursos disponibles en el centro.

Con todo, las conclusiones del estudio apuntan la necesidad de protocolos de traslados seguros y rápidos para una patología en la que cada minuto puede ser importante. Además, instan a optar por reparación endovascular cuando esté indicada.