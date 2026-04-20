Las terapias regenerativas y ecografía son un "pilar fundamental" para el tratamiento del dolor reumático, según experta

Archivo - Dolor reumático. - NUSARA PROMSIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las prácticas del intervencionismo ecoguiado como las terapias regenerativas y la ecografía se han convertido en un "pilar fundamental" para el diagnóstico y tratamiento en la práctica reumatológica y en el dolor reumático, según la doctora del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Severo Ochoa (Madrid), Paz Collado.

Entre las técnicas más utilizadas en este ámbito destacan, según la especialista, la artrocentesis y las infiltraciones intraarticulares y periarticulares, especialmente en enfermedades articulares crónicas. A estas también se les suman otros procedimientos "más avanzados", como el tratamiento de calcificaciones, el bloqueo y la neurolisis de nervios periféricos, así como intervenciones en la columna vertebral indicadas en casos de dolor crónico refractario, ya sea de origen mecánico, degenerativo o neuropático.

"El intervencionismo mínimamente invasivo se consolida como una alternativa segura y eficaz dentro del abordaje del dolor, especialmente en patologías como el dolor lumbar, sacroilíaco y en grandes articulaciones", ha subrayado Collado, que también es una de las coordinadoras de la 2ª Escuela 'SER-Javier Vidal' de habilidades en procedimientos intervencionistas, organizada por la Sociedad Española de Reumatología con la colaboración de Nordic Pharma los días 17 y 18 de abril.

PLASMA RICO EN PLAQUETAS

Por su parte, el doctor del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario del Tajo (Madrid), Álvaro García Martos, ha explicado que las terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas (PRP) son adecuadas principalmente en fases tempranas o moderadas y con un mecanismo de acción complejo y regenerativo. De hecho, estudios preclínicos y clínicos limitados han sugerido "beneficio potencial" en artritis reumatoide refractaria, esclerosis sistémica localizada y osteonecrosis.

"El plasma rico en plaquetas representa un cambio de paradigma, ya que no solo busca aliviar el dolor, sino también intervenir en los mecanismos biológicos de la enfermedad, favoreciendo la reparación tisular", ha apuntado. Además, García Martos ha añadido que esta técnica puede favorecer la mejoría del dolor y la función a medio plazo, con "beneficios sostenidos" en el tiempo, especialmente a partir de los seis meses.

El especialista ha declarado que, en general, son "procedimientos seguros, con efectos adversos poco frecuentes y habitualmente leves y autolimitados". Aun así, uno de los retos del PRP es la falta de estandarización en su preparación y administración, lo que dificulta la comparación de resultados.

A pesar de su crecimiento, el intervencionismo todavía se enfrenta a "importantes desafíos", como el pendiente avance en la homogeneización de indicaciones, técnicas y seguimiento de los pacientes, así como en el refuerzo en la investigación en resultados y continuar ampliando la formación de los especialistas.

En el ámbito de la medicina regenerativa, García Martos ha asegurado que el futuro apunta hacia el desarrollo de terapias celulares como las basadas en células madre mesenquimales, que han demostrado su eficacia en artrosis y muestran resultados prometedores en otras patologías como el lupus, artritis reumatoide, Sjögren o espondiloartritis.

"Estamos avanzando hacia una medicina más personalizada, en la que combinamos técnicas intervencionistas con terapias regenerativas no solo para tratar síntomas, sino también para modificar el curso de algunas patologías. El reto ahora es generar evidencia sólida, estandarizar los procedimientos y facilitar el acceso a estas terapias si demuestran ser eficaces en la práctica clínica real", ha detallado.

En este sentido, la creciente complejidad y alcance de estas técnicas hace "imprescindible" una formación continua y especializada. Por ello, la celebración de la 2ª edición de la Escuela SER 'Javier Vidal' responde al "creciente interés de los profesionales" y refuerza la importancia de la "capacitación en intervencionismo mínimamente invasivo".

"Tras el éxito de su primera edición, esta nueva convocatoria ha puesto el foco en el papel central de la ecografía en procedimientos tanto periféricos como axiales, ofreciendo alternativas terapéuticas eficaces dentro del manejo integral del dolor", ha concluido García Martos.