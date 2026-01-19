Las terapias dirigidas, anticuerpos biespecíficos y CAR-T, clave en el abordaje del cáncer hematológico, según expertos

Imagen de la mesa inaugural de la jornada. - SEHH

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Reunión Nacional de Conclusiones de ASH 2025 celebrada por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha puesto de relieve el cambio de enfoque que se consolida en el abordaje del cáncer hematológico, con una transición progresiva hacia terapias dirigidas, combinaciones racionales de fármacos y nuevas dianas terapéuticas.

La hematóloga Lucrecia Yáñez, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha señalado que "la eficacia de los anticuerpos biespecíficos 2 y células CAR-T, tanto en mieloma múltiple como en síndromes linfoproliferativos" se perfila como una de las líneas con aplicación más inmediata en 2026.

Además, Yáñez ha incidido en que la quimioterapia intensiva pierde protagonismo incluso en escenarios en los que era incuestionable hasta hace pocos años. "Incluso en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA), candidatos a trasplante, la quimioterapia tiene cada vez menos futuro gracias a diferentes combinaciones de terapias dirigidas, a la identificación de nuevas dianas terapéuticas y al desarrollo de nuevos fármacos", afirma.

Así se ha mostrado la experta durante la Reunión Nacional de Conclusiones de ASH 2025 celebrada por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. En el encuentro, especialistas de todo el país han revisado los avances presentados en el congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés), con el objetivo de acercar a la práctica clínica española las principales novedades de una especialidad líder en innovación y desarrollo terapéutico.

Para David Valcárcel, hematólogo del Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona), en lo que respecta a la LMA: "Estamos asistiendo a un cambio de paradigma por primera vez en 50 años", con menos quimioterapia intensiva y más tratamientos dirigidos. Además, en un plano más traslacional, ha destacado las investigaciones presentadas en ASH 2025 que "podrían evitar el desarrollo de posibles neoplasias mieloides secundarias en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, mediante el uso de fármacos que pueden parar el ciclo celular de las células madre y, de esta forma, protegerlas".

TRASPLANTE ALOGÉNICO

En lo que respecta al trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, en el que las células madre sanguíneas proceden de un donante compatible, la hematóloga María Perera, del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (Las Palmas), subraya que la mejora en la estratificación del riesgo está permitiendo diseñar estrategias progresivamente más personalizadas para pacientes con neoplasias hematológicas de alto riesgo, como la LMA o los síndromes mielodisplásicos.

"Los avances realizados en la estratificación del riesgo de pacientes con neoplasias hematológicas de alto riesgo nos permite desarrollar plataformas de trasplante personalizadas e individualizadas, teniendo como objetivo la identificación de pacientes con elevado riesgo de recaída", explica.

En este escenario, la doctora Perera ha destacado la importancia de alcanzar remisiones profundas antes del trasplante, con un impacto directo en la negativización de la enfermedad mínima residual (EMR) previa al procedimiento, gracias a la incorporación de nuevas estrategias terapéuticas. "Los resultados del trasplante se benefician en la actualidad de la negativización de la EMR pre-trasplante tras la incorporación de nuevos tratamientos en los regímenes de inducción y consolidación", afirma.

TERAPIA CELULAR

La reunión también ha abordado los últimos avances en terapia celular, con especial atención a las células CAR-T. El hematólogo Felipe Prósper, de la Clínica Universidad de Navarra, ha subrayado la intensidad investigadora vista en el congreso americano: "Este año se presentaron más de 400 trabajos sobre células CAR-T, tanto en comunicaciones orales como en sesiones de pósteres".

En su opinión, "esta terapia se ha consolidado como uno de los tratamientos más revolucionarios en el ámbito de los cánceres hematológicos de los últimos 50 años". No obstante, Prósper ha advertido de que sigue existiendo margen de mejora para ampliar el impacto real de estos tratamientos en la práctica clínica. "A pesar de los resultados actuales, siguen existiendo importantes argumentos que limitan su uso: desde el hecho de que el 50% de los pacientes continúa recayendo tras el tratamiento, hasta el coste económico que representan estas terapias o la idea de que las células CAR-T no han podido demostrar su eficacia en muchas patologías", explica.

En su revisión, el experto ha destacado líneas emergentes en este campo, como el desarrollo de CAR-T 'in vivo' (generación de células CAR-T directamente dentro del organismo del paciente), el uso de CAR-T alogénicos y la extensión de su aplicación con nuevas indicaciones. Sin embargo, ha incidido en un punto clave: "Para que todos estos avances se puedan trasladar a la práctica clínica, es esencial que se comparen con los resultados actuales de los medicamentos CAR-T ya aprobados".

En este sentido, Prósper estima que la aprobación aún está lejana en el caso de los CAR-T 'in vivo', mientras que "sí que podemos esperar que algún CAR-T alogénico llegue a la práctica clínica" en un horizonte más próximo.