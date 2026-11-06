Archivo - La terapia del tumor neuroendocrino necesita seguimiento farmacoterapéutico y coordinación con farmacéutico, según CGCOF - RAPISAN SWANGPHON JOHN - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha manifestado que "los tratamientos complejos y prolongados de los tumores neuroendocrinos hacen imprescindible el seguimiento farmacoterapéutico y la coordinación del farmacéutico con el resto de profesionales".

"El abordaje de estas neoplasias se basa en tratamientos prolongados con pautas complejas, lo que hace especialmente importante el seguimiento farmacoterapéutico que puede llevar a cabo el farmacéutico", ha indicado en un informe llevado a cabo con motivo de la celebración, el 10 de noviembre, del Día Mundial de los Tumores Neuroendocrinos, que pueden aparecer en numerosos órganos -principalmente, en el aparato digestivo, el páncreas y el pulmón-.

Según ha informado el CGCOF, son neoplasias relativamente infrecuentes, aunque su incidencia está aumentando durante las últimas décadas, lo que puede deberse a la mejora de las técnicas de diagnóstico, el mayor uso de estudios de imagen y endoscopia y una mejor identificación anatomopatológica. En cualquier caso, son tumores bastante desconocidos para la población.

Ante ello, el documento pretende visibilizarlos, así como exponer que la coordinación entre farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria y el resto del equipo asistencial permite hacer seguimiento, acompañar al paciente cuando cambia el tratamiento o cuando pasa de un ámbito de atención a otro, manteniendo la continuidad asistencial, que es esencial para la consecución de los objetivos terapéuticos.

En este contexto, se expone que la atención continuada va más allá de la selección y administración del tratamiento antitumoral, y es que la evolución prolongada de muchos de los tumores, la diversidad de las opciones terapéuticas y la aparición de problemas relacionados con la enfermedad e incluso con la medicación hacen necesario vigilar la efectividad y la seguridad de la farmacoterapia, favorecer la adherencia y atender las necesidades individuales de cada paciente.

OPTIMIZAR LOS RESULTADOS CLÍNICOS

El farmacéutico tienen la posibilidad de asumir un papel relevante, pues puede contribuir tanto a optimizar los resultados clínicos como a reducir la carga que supone convivir con una enfermedad crónica o avanzada, recoge el informe, que muestra también que el seguimiento farmacoterapéutico constituye uno de los servicios con mayor potencial en tumores neuroendocrinos, sobre todo cuando se reciben tratamientos prolongados, se presentan comorbilidades o se utilizan varios medicamentos de forma simultánea.

De este modo, el objetivo es evaluar de manera sistemática si la farmacoterapia responde a las necesidades del paciente y si está produciendo los resultados esperados, identificando problemas de efectividad o seguridad que puedan requerir una intervención, revisión que abarca todos los fármacos utilizados, no únicamente los prescritos para el tratamiento del tumor.

Además, es necesario tener en cuenta que los pacientes de este tipo de tumores pueden recibir con frecuencia terapia para hipertensión, diabetes, trastornos digestivos, dolor u otras enfermedades concomitantes, así como medicamentos destinados a controlar síntomas hormonales. La información obtenida va a facilitar al profesional que pueda detectar duplicidades, contraindicaciones, interacciones y situaciones en las que un síntoma puede estar relacionado tanto con la patología como con un efecto adverso.

En este sentido, señala que los pacientes que reciben fármacos con perfiles de seguridad complejos, tales como everólimus, sunitinib, cabozantinib, belzutifán o la combinación de capecitabina y temozolomida, son los que más se pueden beneficiar del seguimiento farmacoterapéutico, puesto que requieren una vigilancia específica de determinadas toxicidades y pueden presentar interacciones clínicamente relevantes. En estos casos, la intervención del farmacéutico debe integrarse en los protocolos establecidos.

Por otro lado, se indica que la conciliación de la medicación es también relevante en las transiciones entre niveles asistenciales, después de un ingreso, una intervención quirúrgica o un cambio de tratamiento. Junto a ello, también se destacan otros servicios farmacéuticos, como el de adherencia terapéutica, que ayuda a identificar las dificultades que interfieren en el cumplimiento y buscar soluciones adaptadas a cada caso; y los sistemas personalizados de dosificación (SPD), que pueden ser útiles en tratamientos concomitantes complejos, pero deben utilizarse en función de las características del paciente y comprobando su compatibilidad con los medicamentos implicados.