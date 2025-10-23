La terapia focal controla el 88% de tumores de próstata y conserva la función sexual en la mayoría de pacientes

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) afirma que el 88 por ciento de los tumores de próstata intervenidos con terapia focal permanecen controlados a los cuatro años, el 97 por ciento conserva la misma potencia sexual que antes del tratamiento y todos mantienen la continencia urinaria.

El centro ha tratado a más de 150 pacientes con cáncer de próstata y ha detallado estos resultados clínicos a partir de un seguimiento de cuatro años, confirmando la eficacia y seguridad del procedimiento.

En concreto, ha apuntado que, tras la intervención, se dan un 30 por ciento de recaídas globales, que se reducen al 20 por ciento al considerar únicamente los tumores de mayor riesgo. En el área tratada, la tasa de recaída es del 12 por ciento, mientras que el 18 por ciento de las recaídas se producen en zonas no tratadas de la próstata.

"Estos resultados muestran que la terapia focal permite controlar eficazmente el cáncer de próstata en pacientes seleccionados, reduciendo al mínimo los efectos adversos. Se trata de un tratamiento ambulatorio, preciso y personalizado que preserva la calidad de vida", ha detallado el coordinador del Área de Cáncer de Próstata del CCUN y director del Centro de Próstata de la Clínica Universidad de Navarra, Bernardino Miñana.

Según ha explicado, esta técnica permite tratar únicamente la zona enferma de la próstata, evitando la extirpación completa o la radiación, para minimizar los efectos adversos. "Para ello, hacen falta unos medios diagnósticos avanzados y ser expertos en el uso de las tecnologías necesarias para acometer la ablación del tumor, mediante electroporación irreversible, HIFU o crioterapia", ha comentado.

La Clínica Universidad de Navarra lleva empleando la terapia focal desde hace 10 años. Está indicada en hombres con tumores de bajo riesgo o intermedio, con lesión visible en la resonancia y que no desean tratamientos radicales, de forma que los pacientes deben pasar una selección rigurosa que hace que la Clínica emplee la técnica con el 10 por ciento de sus pacientes.

ENCUENTRO INTERNACIONAL 'THE FOCAL'

Para abordar los avances en terapia focal para cáncer de próstata, el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra ha organizado 'The Focal', un encuentro internacional que reúne en Madrid a más de un centenar de urólogos y expertos en esta enfermedad de todo el mundo.

"El objetivo de 'The Focal' es compartir conocimiento, experiencias y avances tecnológicos entre los profesionales que estamos impulsando este nuevo paradigma terapéutico", ha destacado el doctor Miñana.

La cita coincide con el 50 aniversario del Departamento de Urología de la Clínica Universidad de Navarra, cuya trayectoria está marcada por la innovación continua en cirugía mínimamente invasiva, robótica y tratamientos personalizados del cáncer urológico.