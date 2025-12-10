Una terapia que estimula el nervio del tobillo puede ser una opción "segura y efectiva" contra la eyaculación precoz - MEDICAL BOSTON

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora del centro de investigación de Boston Medical de Colombia, Carolina Sandoval, ha hablado este miércoles sobre una terapia desarrollada por la clínica que consiste en estimular el nervio tibial (TENT), que se posiciona como una opción "segura y efectiva" para tratar la eyaculación precoz.

"La terapia TENT es una terapia física que es un tratamiento novedoso para pacientes que no pueden usar medicamentos. La eyaculación precoz tiene un problema y es que en el mundo solo existe un medicamento que está aprobado para su uso", ha afirmado Sandoval durante una rueda de prensa en línea.

En ese sentido, ha detallado que otros fármacos de tipo antidepresivo o antiansiolítico tienen algún efecto en la eyaculación, así como otros efectos secundarios, motivo por el que desde Boston Medical se buscan nuevas terapias que no usen estos fármacos contra la eyaculación precoz.

Esta terapia genera unos impulsos eléctricos "muy suaves" a través de un dispositivo en el tobillo, estimulando un nervio que llega hasta la zona pélvica y que está relacionado con el reflejo eyaculatorio.

"Lo que hacemos con esto es modular ese nervio para que la eyaculación no sea tan rápida y los pacientes puedan demorarse un poco más durante su relación sexual", ha recalcado.

Tras ello, ha adelantado que a lo largo de 2026 publicarán los datos de un estudio realizado en 120 hombres, y que busca evaluar su alcance y beneficios frente a los tratamientos farmacológicos estándar.

UNA MEJORA EN LOS TIEMPOS DE EYACULACIÓN

En un pequeño estudio realizado en Colombia en 2017 con 19 pacientes, los especialistas comprobaron que más del 50 por ciento triplicaba su tiempo hasta llegar a la eyaculación desde que penetraban con esta terapia, una cifra que ascendió al 59 por ciento con tres meses de terapia, y cuyos efectos persistían al finalizarla, algo que no ocurre con los fármacos.

Otra investigación realizada ha hallado que esta terapia puede hacer que los eyaculadores precoces, que eyaculan en menos de un minuto, puedan superar los tres minutos de la población promedio e incluso alcanzar los cinco minutos.

"Es una terapia que no es invasiva, y eso también es un beneficio muy grande para los pacientes", ha añadido Sandoval, como parte de la presentación de la 'Guía Masculina 2026', en la que se han incluido otros avances en materia de salud sexual masculina, así como tendencias y recomendaciones.

TENDENCIAS DIGITALES TÓXICAS

En la guía se han incluido cinco tendencias digitales tóxicas que se han popularizado en los últimos tiempos, como lo son el 'ghosting', que consiste en desaparecer de la vida de alguien con quien tenías un vínculo afectivo, sin motivo aparente, y que se suele relacionar con las redes sociales; o el consumo compulsivo de pornografía y su impacto en el desempeño sexual.

Los autores del texto también han alertado contra algunos retos y consejos virales sobre salud sexual que carecen de base científica y sólo refuerzan mitos, como que "no masturbarse aumenta la testosterona" o que comer piña "endulza" el semen.

Asimismo, han cargado contra el seguimiento de tratamientos recomendados por 'influencers' sin consultar con el médico; y contra la 'manosfera', que son una serie de comunidades en línea que promueven una masculinidad basada en discursos de odio y misoginia, reforzando "estereotipos rígidos y profundamente solitarios".

RETO DE 12 MESES PARA DISFRUTAR DE UNA BUENA SALUD SEXUAL

El documento ha incorporado igualmente el reto '12 meses, 12 acciones', que propone un hábito mensual, desde ejercicios de suelo pélvico y técnicas de relajación hasta cuidado de la salud mental, para acompañar a los hombres en un proceso accesible de autocuidado a lo largo de 2026.

En el apartado final, la guía invita a disfrutar de la salud sexual desde un enfoque "más cotidiano y relajado", con recetas de cócteles saludables para celebrar con moderación hasta recomendaciones de hábitos sencillos para reconectar con el cuerpo.