La telemedicina puede reducir los traslados interhospitalarios sin aumentar el riesgo de mortalidad

Archivo - Oncóloga médica realiza una teleconsulta a una paciente. - HUVM - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una revisión sistemática internacional sugiere que la telemedicina se asocia con una reducción en los traslados interhospitalarios, tanto en pacientes adultos como pediátricos, sin que esto implique un aumento en la mortalidad. El análisis ha sido realizado por investigadores de la Universidad McGill y la Universidad de Toronto (Canadá) y publicado en Annals of Internal Medicine.

Los resultados apuntan a que el uso de la telemedicina podría ayudar a evitar traslados innecesarios y mejorar la toma de decisiones clínicas en situaciones donde el traslado de un paciente a otro centro es una cuestión crítica. Sin embargo, los autores subrayan que la evidencia aún presenta limitaciones importantes y que se necesita más investigación para confirmar estos efectos y evaluar su impacto real en la práctica clínica.

Los investigadores revisaron 33 estudios con 609.188 pacientes para determinar si la incorporación de la telemedicina en las decisiones sobre traslados interhospitalarios se asocia con una reducción de los traslados entre pacientes pediátricos y adultos. Debido a la gran variabilidad en el diseño y los grupos de pacientes de los estudios, los investigadores resumieron los hallazgos de forma cualitativa en lugar de cuantitativa.

En general, la mayoría de los estudios mostraron que la telemedicina se asoció con menores tasas de traslados interhospitalarios en diversas poblaciones de pacientes y situaciones médicas y quirúrgicas, sin observarse ninguna asociación adversa con los resultados de mortalidad.

Los autores señalan que la certeza de la evidencia se calificó como muy baja y se observó una heterogeneidad sustancial en las características de los estudios. Se necesita más investigación para analizar un vínculo causal entre la telemedicina y los traslados interhospitalarios, así como la carga operativa y la rentabilidad del uso de la telemedicina en la toma de decisiones sobre el traslado de pacientes.