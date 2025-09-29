La telemedicina para los pacientes de ictus presenta beneficios a la par que limitaciones

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con accidente cerebrovascular evaluados mediante telemedicina (telestroke) tienen mayores probabilidades de recibir un tratamiento esencial, pero a su vez el tratamiento les lleva mucho más tiempo, lo que potencialmente limita los beneficios, según un estudio dirigido por Michigan Medicine (Estados Unidos). Los resultados se publican en 'JAMA Network Open'.

Los investigadores evaluaron a más de 3.000 pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, el tipo más común, que eran potencialmente elegibles para el tratamiento con trombólisis. El estudio utilizó datos de 42 hospitales del Registro de Accidentes Cerebrovasculares Paul Coverdell de Michigan (Estados Unidos), un programa financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que mide, rastrea y busca mejorar la calidad de la atención de los pacientes con accidente cerebrovascular.

También conocida como trombolítico, la trombólisis es muy sensible al tiempo. Las directrices nacionales sobre accidentes cerebrovasculares de la Asociación Americana del Corazón recomiendan el tratamiento con trombólisis dentro de los 60 minutos posteriores a la llegada del paciente al hospital.

Los pacientes atendidos mediante 'teleictus' tuvieron 1,6 veces más probabilidades de recibir trombolíticos. Sin embargo, el tiempo que tardaron los pacientes de teleictus en recibir tratamiento tras su llegada al hospital (tiempo puerta-aguja) fue casi siete minutos mayor que el de los pacientes evaluados en persona. Por otra parte, los pacientes que recibieron teleictus tuvieron un 44% menos de probabilidades de recibir tratamiento exitoso dentro de los 60 minutos posteriores a su llegada al hospital.

"La atención telemática para accidentes cerebrovasculares tiene el potencial de revolucionar el tratamiento agudo de accidentes cerebrovasculares al mejorar el acceso a tratamientos que salvan vidas, pero nuestros hallazgos resaltan brechas claras en la capacidad de tratar rápidamente a estos pacientes después de ser evaluados", comenta Brian Stamm, autor principal y profesor clínico asistente de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

"Esta es una gran oportunidad para mejorar la calidad e identificar factores únicos en los sistemas de teleasistencia ventricular que contribuyen a los retrasos en el tratamiento".

Las evaluaciones de accidentes cerebrovasculares por telemedicina se realizaron con mayor frecuencia en hospitales rurales y sistemas de salud que carecían de centros integrales de accidentes cerebrovasculares.

Los investigadores también evaluaron un subgrupo de pacientes que requirieron traslado a otro hospital para un tratamiento avanzado de accidente cerebrovascular y descubrieron que los pacientes con accidente cerebrovascular que recibieron telemedicina tardaron 47 minutos más en ser transferidos, en comparación con los pacientes con accidente cerebrovascular evaluados en persona.

Los retrasos en el traslado hospitalario pueden limitar la elegibilidad de un paciente para una trombectomía endovascular, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para eliminar un coágulo sanguíneo grande que causa un accidente cerebrovascular.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que los candidatos potenciales para terapia endovascular pasen menos de 90 minutos en el departamento de emergencias de traslado inicial (conocido como el "tiempo puerta-entrada-puerta-salida"), y la Comisión Conjunta recomienda que este tiempo sea inferior a 120 minutos para todos los pacientes con accidente cerebrovascular.

Investigaciones anteriores del mismo equipo descubrieron que casi tres cuartas partes de los pacientes con accidente cerebrovascular que requieren un traslado esperan más de dos horas. El estudio actual sugiere que estas transferencias pueden tardar incluso más tiempo en el caso de los pacientes con teleictus. "Sabemos que los tiempos de transferencia de accidentes cerebrovasculares son un problema importante para todo el sistema de atención de accidentes cerebrovasculares, pero nuestro estudio destaca desafíos particulares para los pacientes con teleictus", aporta Deborah Levine, autora principal y profesora de medicina interna y neurología en la Facultad de Medicina de la UM. "Existen varias barreras para el traslado oportuno a centros integrales de accidentes cerebrovasculares, incluida la falta de disponibilidad de servicios médicos de emergencia (SME) y la dificultad de encontrar un centro que los acepte", añade.

La probabilidad de déficits neurológicos y funcionales aumenta rápidamente sin atención oportuna del ictus. Los pacientes que sufren ictus isquémicos de grandes vasos pierden casi 2 millones de neuronas por minuto. En 2010, la AHA creó el programa 'Target: Stroke' para mejorar la eficiencia del tratamiento nacional de accidentes cerebrovasculares. Un estudio realizado cuatro años después reveló que los hospitales participantes en el programa redujeron el tiempo promedio de tratamiento puerta-aguja de 74 a 59 minutos. 'Target: Stroke' de AHA ahora tiene como meta tratar al 85% de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico dentro de los 60 minutos posteriores a su llegada al hospital.

En el estudio de la UM, sólo el 60% de los pacientes evaluados mediante telestroke recibieron trombólisis dentro de la hora. "La teleasistencia ventricular ha aumentado notablemente el acceso a la atención de accidentes cerebrovasculares y es un componente esencial de los sistemas de atención de accidentes cerebrovasculares", comenta la coautora Mollie McDermott, directora de la División de Accidentes Cerebrovasculares en UM Health y profesora clínica asociada de neurología en la Facultad de Medicina de UM.

"Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que hay un margen considerable para mejorar el tratamiento oportuno del accidente cerebrovascular en pacientes evaluados mediante teleictus", concluye.