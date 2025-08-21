El Teléfono de la Esperanza activa su Programa de Atención Psicológica ante Catástrofes debido a los incendios en España

Varias personas observan el incendio, en la sierra de O Courel, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación sin ánimo de lucro 'El Teléfono de la Esperanza' ha activado su 'Programa de Atención en Catástrofes y Desastres Naturales', que incluye la intervención de especialistas en psicología clínica y sanitaria, tanto de forma presencial como online, para aquellas personas afectadas por los incendios forestales en distintos puntos de España.

Así, las personas que lo consideren pueden contactar con el Teléfono de la Esperanza a través del número 717 003 717. El equipo de orientación de 15 profesionales valorará cada caso para derivarlo, si es necesario, al equipo clínico especializado.

Este programa puesto en marcha por primera vez durante la DANA de 2024, forma parte del compromiso de la entidad con la sociedad civil y su derecho a recibir acompañamiento emocional en momentos críticos. Por eso, está preparado para activarse "siempre que sea necesario, con el objetivo de ofrecer apoyo profesional y humano a quienes lo necesitan", apunta la asociación.

"Sabemos que, en situaciones como esta, el impacto emocional puede ser profundo, incluso en quienes no han sufrido daños materiales. Perder la sensación de seguridad o ver alterado tu entorno genera un tipo de dolor que también necesita ser escuchado", señala la presidenta del Teléfono de la Esperanza, María Guerrero. "Como organización comprometida con la salud mental, no podíamos mirar hacia otro lado. Estar presentes también en estos momentos es parte de nuestra misión", concluye.