Archivo - Telefónica y Harrison.ai ofrecen una solución basada en IA para apoyar el diagnóstico en radiografías de tórax - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las compañías de telecomunicaciones Telefónica y de tecnología sanitaria Harrison.ai han anunciado una alianza con el objetivo de ofrecer en España una solución basada en inteligencia artificial (IA) que servirá como apoyo a los profesionales sanitarios durante el proceso de diagnóstico en radiografías de tórax.

Este entendimiento, llevado a cabo por la primera de estas partes a través de Telefónica Tech, su unidad de negocio, está protagonizado por esta solución tecnológica, que incorpora un algoritmo de ayuda a esta detección con capacidad para analizar radiografías de tórax, identificar automáticamente hasta 124 hallazgos clínicos (incluidos los nódulos pulmonares para facilitar el cribado de cáncer de pulmón) y detectar de forma temprana otras patologías críticas.

"La incorporación de IA en Radiología representa un avance significativo hacia modelos sanitarios asistenciales más eficaces y eficientes, en los que la tecnología se convierte en un aliado del profesional sanitario para ofrecer una atención más rápida, precisa y personalizada", ha explicado el director de Datos e IA del citado departamento de Telefónica, Carlos Martínez.

Así, este algoritmo está entrenado con datos procedentes de más de 780.000 estudios de radiografías de tórax, cada uno de ellos etiquetado de forma independiente por, al menos, tres radiólogos cualificados para proporcionar diagnósticos con altos niveles de calidad y fiabilidad.

Además, está certificado como producto sanitario mediante el marcado CE IIb, que es el que proporciona las máximas garantías en el soporte al diagnóstico al estar autorizado para responder a patologías que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes y garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos en la legislación de la Unión Europea (UE).

CLÍNICAMENTE VALIDADA

"Con esta nueva solución, que ya estamos ofreciendo a varios servicios de salud autonómicos, seguimos ampliando los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y avanzando en nuestro propósito de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y Administraciones públicas a las tecnologías digitales", ha continuado Martínez, mientras que el CEO y cofundador de Harrison.ai, el doctor Aengus Tran, ha declarado que la meta es "llevar una IA clínicamente validada y escalable a los profesionales sanitarios de toda España".

A juicio de este último, el alcance de Telefónica en España brinda la oportunidad de "reducir la brecha de capacidad asistencial". "Nuestro objetivo es sencillo: ayudar a los profesionales clínicos a detectar de forma más temprana enfermedades como el cáncer de pulmón, priorizar los casos más urgentes y garantizar que ningún hallazgo pase desapercibido", ha sostenido.

En esta línea, la citada solución se integra en los sistemas e infraestructuras sanitarias ya existentes, gracias a los servicios profesionales de los expertos en IA y datos de Telefónica, que garantizan la adaptabilidad de la tecnología a las particularidades técnicas y clínicas de cada sistema de salud. Junto a ello, la compañía también proporciona servicios gestionados de mantenimiento y soporte continuado.

Por último, y tras indicar que se pretende mejorar la atención sanitaria, optimizar los tiempos de respuestas, agilizar los flujos de trabajo y detectar de forma temprana enfermedades, las partes han concluido destacando que la IA funciona como una herramienta de apoyo, pero es el profesional el que sigue teniendo la decisión final sobre la evaluación del paciente y el tratamiento a seguir más adecuado. .