Teknon realiza la "primera" cirugía endoscópica de coxis subluxado hacia el interior del mundo

Profesionales de Teknon durante la intervención. - CENTRO MÉDICO TEKNON

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Médico Teknon de Barcelona ha llevado a cabo la "primera" resección de coxis registrada en la literatura médica mundial realizada íntegramente mediante técnica endoscópica uniportal en una paciente adolescente con el coxis luxado hacia el interior.

El avance, publicado en la revista 'Journal of Bone and Joint Surgery Case Connector', ha usado un procedimiento "mínimamente invasivo" que se realiza con una única incisión de menos de un centímetro, informa Teknon en un comunicado de este jueves.

INTERVENCIÓN TRADICIONAL COMPLEJA

La coccigodinia (dolor intenso y persistente en la zona del coxis) suele abordarse mediante cirugía convencional únicamente cuando fracasan los tratamientos conservadores, aunque esta intervención presenta ciertas complejidades debido a la propia anatomía de la zona.

Además, puede conllevar complicaciones como infecciones por la proximidad a la zona anal, dificultades de cicatrización en una zona de alta presión y un riesgo de dolor tras la resección en bloque del hueso.

EL CASO CLÍNICO

El caso clínico describe a una joven de 14 años con dolor crónico postraumático de gran intensidad debido a una caída sufrida 2 años atrás, que derivó en una subluxación anterior, una condición "de elevada complejidad técnica".

Para minimizar el impacto quirúrgico y favorecer una recuperación más rápida y confortable, el equipo indicó la resección endoscópica del coxis.

A través de una pequeña incisión en la piel de 8 milímetros, frente a los 50 habituales en cirugía abierta, los cirujanos retiraron con precisión el fragmento desplazado.

EL CIRCUITO POSOPERATORIO

El circuito posoperatorio "confirmó las ventajas de la técnica ultra-mínimamente invasiva": la paciente pudo ponerse en pie y caminar a las 4 horas de la intervención, y recibió el alta hospitalaria en menos de 24 horas.

Asimismo, pudo reanudar sus actividades cotidianas a las 2 semanas, y la práctica deportiva a las 4, y en las revisiones periódicas hasta 1 año después de la cirugía la paciente ha presentado "un resultado clínico y radiológico excelente".