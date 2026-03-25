Las técnicas de dermatología estética generan patologías de la piel y empeoran su complejidad, según dermatólogos

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las técnicas de dermatología estética -como el rejuvenecimiento facial, técnicas para recuperar volumen en el rostro o las tecnologías basadas en energía- aumentan la probabilidad de tener patologías de la piel y empeoran su complejidad, según los dermatólogos del Hospital Ruber Internacional, Ricardo Ruiz Rodríguez y Pedro Rodríguez Jiménez, que han presentado un manual con los últimos avances clínicos y terapéuticos.

El envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida y la exposición ambiental también han aumentado la prevalencia y complejidad de las enfermedades de la piel. Además, el uso inadecuado de las técnicas mínimamente invasivas o la banalización de procedimientos médicos "puede derivar en complicaciones evitables".

Los dermatólogos han coordinado la obra 'Dermatología Clínica y Estética', un tratado que reúne "el conocimiento de expertos en las principales áreas de la especialidad" y que busca servir como herramienta de referencia para profesionales sanitarios.

Esta publicación aborda de "forma integral" las enfermedades inflamatorias, infecciosas, tumorales y genéticas de la piel, e incorpora "los avances más recientes" en terapias biológicas, inmunomoduladoras y tecnologías médicas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El manual, con más de 1.200 páginas, pretende facilitar el diagnóstico y el tratamiento de las patologías cutáneas "desde un enfoque práctico y basado en la evidencia científica". En su elaboración han participado dermatólogos de toda España, con una "destacada presencia" de especialistas de Clínica Dermatológica Internacional (CDI).

Muchas patologías sistémicas -como las enfermedades autoinmunes, infecciones o procesos tumorales- presentan manifestaciones cutáneas que pueden ser "clave" para un diagnóstico precoz. De hecho, aproximadamente uno de cada tres problemas de salud tiene algún tipo de manifestación en la piel.

Al mismo tiempo, Ricardo Ruíz y Pedro Rodríguez han subrayado, frente al auge de las herramientas de inteligencia artificial, la importancia de "contar con fuentes médicas sólidas y contrastadas", como este manual.

A día de hoy no existe un libro de dermatología de referencia en castellano, por lo que esta publicación podrá cubrir ese espacio y consolidarse "como obra fundamental" dentro del ámbito dermatológico. Además, esta publicación aspira a convertirse en "una herramienta clave" para la práctica clínica diaria, al combinar exhaustividad científica con un enfoque accesible y útil.