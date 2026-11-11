Una técnica de revascularización puede ser la alternativa a la amputación de pierna cuando fracasa la cirugía previa

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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra ha presentado los resultados de una técnica endovascular compleja que ofrece una nueva opción de tratamiento a pacientes con enfermedad arterial avanzada y alternativas quirúrgicas limitadas, que supone para la mayoría la mejor opción al evitar la amputación.

Concretamente, han logrado preservar la extremidad de 16 de los 19 pacientes tratados mediante revascularización endovascular compleja después del fracaso de los tratamientos quirúrgicos previos. Los resultados de esta investigación, que se presentan en el X Simposio Internacional de Cirugía Endovascular, celebrado en Madrid del 11 al 13 de noviembre.

El estudio se ha centrado en pacientes con isquemia crítica de la extremidad, una de las manifestaciones más graves de la enfermedad arterial periférica. Esta situación se produce cuando las arterias que llevan sangre a las piernas presentan obstrucciones importantes que impiden que los tejidos reciban suficiente oxígeno.

En sus fases avanzadas puede provocar dolor incluso en reposo, heridas que no cicatrizan y lesiones que ponen en peligro la viabilidad de la extremidad. La pérdida de la extremidad constituye una de las consecuencias más graves de esta enfermedad, tanto por sus repercusiones sobre la salud como por el impacto que tiene sobre la autonomía, la movilidad y la calidad de vida de los pacientes, asociándose con un aumento de la mortalidad en estos pacientes.

La enfermedad arterial periférica está relacionada con el estrechamiento u obstrucción de las arterias, generalmente como consecuencia de la aterosclerosis. Su desarrollo se asocia a factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial y las alteraciones del colesterol.

La investigación del Hospital Universitario de Navarra se ha centrado en un grupo de pacientes especialmente complejo: personas con isquemia crítica de la extremidad que ya habían sido intervenidas mediante tratamiento quirúrgico (bypass fémoro-poplíteo o fémoro-distal con vena) y en las que esta operación había dejado de funcionar.

El bypass es una intervención quirúrgica que permite crear una vía alternativa para preservar el aporte de flujo adecuado a un territorio, en este caso la extremidad. Sin embargo, cuando fracasa, las posibilidades de realizar una nueva operación pueden ser limitadas y el riesgo de amputación aumenta.

En estas circunstancias, los especialistas pueden recurrir a técnicas endovasculares complejas, que permiten intentar recanalizar las arterias obstruidas mediante catéteres y otros dispositivos introducidos a través de los vasos sanguíneos, sin necesidad de practicar una nueva cirugía abierta para acceder directamente a la zona afectada.

El equipo del Hospital Universitario de Navarra ha analizado retrospectivamente la evolución de 19 pacientes, todos ellos varones, tratados entre agosto de 2022 y agosto de 2026. La mediana de edad era de 69 años y el seguimiento alcanzó aproximadamente 20 meses. Durante ese periodo, 16 de los 19 pacientes conservaron la extremidad, lo que representa una tasa de salvamento del 84,2%. Los otros tres precisaron una amputación mayor.

Diez pacientes sufrieron una nueva obstrucción de la arteria tratada durante el seguimiento, aunque las intervenciones posteriores permitieron recuperar la circulación en varios casos. Al finalizar el estudio, la permeabilidad secundaria de los vasos tratados alcanzaba el 78,9%.

"No se trata solo de preservar una extremidad, sino de preservar la calidad de vida del paciente, preservar su autonomía y reducir la carga de cuidados sobre familiares o cuidadores que supone un paciente amputado", advierten. Además, recuerdan que una amputación mayor se asocia a una mayor mortalidad a 5 años, por lo que evitar estas amputaciones puede aumentar la supervivencia de estos pacientes.

Los investigadores consideran que estos resultados respaldan la valoración de la recanalización endovascular compleja como una posible alternativa antes de recurrir a una amputación mayor en pacientes seleccionados que han sufrido el fracaso de una revascularización previa.

No obstante, advierten de que se trata de un estudio observacional con un número reducido de pacientes y de que serán necesarias investigaciones más amplias para confirmar sus resultados.