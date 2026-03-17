Una técnica permite extraer una costilla completa con "menor complejidad"

Profesionales del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche - GRUPO RIBERA

ALICANTE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche (Alicante) ha incorporado una técnica avanzada de resección de la primera costilla mediante videotoracoscopia (VATS), lo que permite extraerla de manera completa y con "menor complejidad", si se compara esta forma con los métodos tradicionales.

Este procedimiento es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva utilizada para diagnosticar y tratar enfermedades del tórax en el pulmón, pleura y mediastino, a través de "pequeñas" incisiones de "no más de dos centímetros" y una cámara de "alta definición".

Esta intervención reduce "el dolor postoperatorio" y acorta "los tiempos de recuperación" de los pacientes. Además, se disminuye "el riesgo de complicaciones" y deja cicatrices "mucho más discretas", según ha indicado Grupo Ribera, empresa gestora de este departamento de salud, en un comunicado.

La cirugía está destinada a personas con síndrome del desfiladero torácico, una afección en la que los nervios o vasos sanguíneos que pasan entre la clavícula y la primera costilla se comprimen, lo que provoca "dolor, hormigueo, debilidad en el brazo e incluso alteraciones circulatorias".

Esta nueva técnica, considerada de "alta dificultad", aporta "una solución viable" en casos en los que otras alternativas no han proporcionado una respuesta "completamente efectiva" a su dolencia. Asimismo, el centro detalla que ya ha comenzado a aplicar la técnica de manera rutinaria, de manera que ofrece a los pacientes acceso a procedimientos quirúrgicos de vanguardia.

Esta técnica ha sido posible tras la formación específica del equipo de profesionales, para la que han contado con el cirujano torácico en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria José Ramón Cano.

Su "conocimiento" y "experiencia" en el diseño particular de un instrumento quirúrgico especializado permite realizar esta técnica de forma "más sencilla" y acceder con "mayor facilidad" a la cavidad torácica, según Ribera Salud.

"PROCEDIMIENTOS DE VANGUARDIA"

El jefe del Servicio de Medicina Torácica del Hospital del Vinalopó, el doctor Córcoles, ha señalado que el objetivo de esta formación es incorporar "procedimientos de vanguardia que mejoren la seguridad y la recuperación" de los pacientes.

Además, ha resaltado que la VATS, junto con el costotomo especial diseñado para esta cirugía en concreto, permite abordar "casos que antes eran muy complejos con una técnica mínimamente invasiva y unos resultados óptimos".

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario del Vinalopó busca reforzar su "compromiso" con "la innovación quirúrgica y la formación especializada", así como incorporar "técnicas de alta complejidad que mejoran los resultados clínicos y la seguridad del paciente".