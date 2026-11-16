Archivo - TC de baja dosis en cribado de cáncer de pulmón también puede revelar riesgo cardiovascular y osteoporosis, según SERAM - PHOTO_CONCEPTS - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), el doctor Luis Gorospe, ha subrayado que "una sola tomografía computarizada (TC) de tórax de baja dosis de radiación para el cribado de cáncer de pulmón puede revelar también riesgo cardiovascular y osteoporosis".

"La exploración permite estimar la densidad ósea y detectar indicios de osteoporosis, una enfermedad con gran impacto sanitario y económico, especialmente en personas mayores y en fumadores o exfumadores", ha señalado al respecto y con motivo de la celebración, este martes, 17 de noviembre, del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, y es que la prueba posibilita detectar tumores en fases iniciales.

Según ha indicado, el cáncer de pulmón suele diagnosticarse en fases avanzadas, cuando el paciente tiene síntomas, por lo que "la TC de tórax de baja dosis permite romper este patrón al identificar lesiones muy pequeñas antes de que el paciente note ningún síntoma, aumentando considerablemente las posibilidades de curación". Por ello, "se consolida como una de las estrategias de prevención con más potencial para reducir la mortalidad", ha explicado, y es que "varios ensayos internacionales han demostrado que puede disminuir entre un 20 y un 25 por ciento las muertes por cáncer de pulmón en personas de alto riesgo, fundamentalmente fumadores y exfumadores de larga evolución".

Así, tras señalar que el de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer, "y mata más que la suma de las muertes por cáncer de mama, próstata y colon", Gorospe ha declarado que "a diferencia de la mamografía, que únicamente proporciona cuatro imágenes (dos por cada mama), la TC de tórax de baja dosis ofrece una visión global de todo el tórax y genera centenares de imágenes con información sobre varios órganos (pulmón, corazón, estructuras óseas...)".

DETECCIÓN OPORTUNISTA

A su juicio, "este potencial permite a los radiólogos torácicos detectar y cuantificar diferentes patologías que son especialmente prevalentes entre los pacientes fumadores y exfumadores". "Es lo que se conoce como detección oportunista: obtener, a partir de una única prueba, datos sobre otras enfermedades frecuentes y potencialmente graves sin necesidad de exploraciones adicionales", ha insistido.

"Gracias a ello, podemos identificar signos de enfisema pulmonar incluso en personas que todavía presentan pruebas respiratorias normales" y, "también, podemos detectar calcificaciones en las arterias coronarias, consideradas un marcador fiable de aterosclerosis y de riesgo futuro de infarto o ictus", ha continuado, para agregar que la identificación precoz del riesgo cardiovascular "permite intensificar medidas preventivas y tratamientos que reducen la probabilidad de eventos cardíacos graves".

Además, y una vez indicado que el cribado de cáncer de pulmón con TC de tórax de baja dosis es coste-efectivo cuando se dirige a poblaciones adecuadamente seleccionadas, ha afirmado que "la incorporación de hallazgos oportunistas podría aumentar todavía más esa rentabilidad sanitaria". "Si una única exploración permite detectar simultáneamente cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular, enfisema u osteoporosis, el rendimiento de cada estudio realizado se multiplica", ha resumido.

"La radiación tampoco es una barrera significativa", y es que "la dosis empleada es muy inferior a la de una TC convencional y se considera segura para el cribado en personas de alto riesgo", ha sumado, al tiempo que ha apuntado que "el balance entre beneficios y riesgos es claramente favorable cuando la indicación está bien establecida". Por ello, aboga por programas organizados que identifiquen correctamente a las personas candidatas, garanticen una interpretación experta de las imágenes e integren de forma eficiente toda la información obtenida en los estudios de TC.