Archivo - Tatuaje endoscópico del colon no mejora recuperación de ganglios en cirugía del cáncer colorrectal precoz, según estudio - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de profesionales del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEREHD) y del Hospital Universitario Donostia (HUD)-Osakidetza y el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa (IIS Biogipuzkoa) de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco ha realizado un estudio que ha constatado que el tatuaje endoscópico del colon no mejora la recuperación de ganglios en la cirugía del cáncer colorrectal precoz.

Este trabajo, que ha analizado a 1.700 pacientes de cáncer colorrectal muy inicial (pT1) operados en múltiples centros españoles, ha corroborado, de esta forma, que llevar a cabo esta práctica en los ganglios linfáticos de forma previa a la intervención quirúrgica en esta enfermedad oncológica no ayuda a aumentar el número de ganglios extirpados para su posterior análisis.

"Estos resultados indican que el tatuaje preoperatorio en el cáncer de colon en fases precoces no debería hacerse a todos los pacientes", han señalado los autores de esta investigación, entre los que se encuentran la miembro del Grupo de Enfermedades Gastrointestinales del IIS Biogipuzkoa, Inés Gil, y el responsable del área de Enfermedades Hepáticas y Gastrointestinales del Instituto y jefe de grupo del CIBEREHD, Luis Bujanda.

SU EMPLEO PUEDE LIMITARSE A DETERMINADOS CASOS

Estos expertos han declarado que "su empleo podría limitarse a aquellos casos en los que su localización es difícil durante la cirugía laparoscopia, como el colon izquierdo, el colon transverso y el ángulo hepático". De hecho, han confirmado que el tatuaje endoscópico "es útil para localizar el tumor durante la cirugía, pero no mejora la recuperación de ganglios linfáticos ni aumenta la detección de ganglios afectados en el cáncer colorrectal pT1".

Así, han señalado que en el cáncer colorrectal pT1, "una de las claves para decidir si un paciente necesita tratamientos adicionales es analizar cuántos ganglios linfáticos se recuperan durante la cirugía y si alguno contiene células tumorales". "Cuantos más ganglios se analicen, más fiable es el diagnóstico y mejor se puede planificar el tratamiento", han agregado.

En este contexto, han explicado que el tatuaje endoscópico es habitualmente utilizado en muchos hospitales, consistiendo este en inyectar una tinta cerca del tumor antes de la cirugía para ayudar al cirujano a localizarlo con precisión el tumor. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro si este tatuaje también podía mejorar la recuperación de ganglios linfáticos del paciente.