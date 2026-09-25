¿Por qué tarda tanto el resultado de una biopsia? Esto es lo que ocurre en el laboratorio

Archivo - Dermatólogo que realiza una biopsia de piel en el rostro de un paciente adulto mayor. Procedimiento de extirpación de lesiones cutáneas. Punzón de biopsia. - ANAMEJIA18/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EDIZIONES) -

Cuando un paciente se somete a una biopsia suele pensar que el resultado consiste simplemente en confirmar o en descartar un cáncer. Sin embargo, detrás hay un proceso mucho más complejo. ¿Qué ocurre exactamente con una biopsia desde que se obtiene la muestra hasta que el paciente recibe el informe definitivo, y qué información aporta realmente al diagnóstico?

La responsable de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid es la doctora Beatriz Jiménez-Ayala y, según nos explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, una vez obtenida la muestra, ésta se deja fijando en formol hasta su llegada al laboratorio para que no se estropee.

"A diferencia de radiología, donde el médico puede ver las imágenes casi de inmediato, las biopsias necesitan un proceso en el laboratorio de mínimo 1 o 2 días antes de que el patólogo pueda ver las imágenes", aclara esta especialista.

CÓMO ES EL ESTUDIO EN EL LABORATORIO

Dice que lo primero es 'tallar' la biopsia, es decir, hacer una descripción macroscópica de la muestra recibida: "Si es pequeña, como pueden ser las biopsias endoscópicas, se incluye todo el tejido, pero en una pieza quirúrgica, hay que seleccionar el tejido que se quiere estudiar. Si es necesario, se puede también incluir la totalidad del tejido. Estas muestras se procesan generalmente durante toda la noche, para poder deshidratar el tejido".

Posteriormente, apunta que se incluye en unos casetes con parafina para poder realizar cortes finos de 3 micras, que se teñirán con una tinción de Hematoxilina-Eosina, unos colorantes que permiten obtener más información sobre el tipo de tejido y verse con mayor claridad las muestras al microscopio. Gran parte de este proceso es manual, tal y como indica esta especialista en Anatomía Patológica, por lo que la experiencia de los técnicos es fundamental para obtener unos buenos cortes del tejido y, por lo tanto, unas buenas imágenes para su diagnóstico.

Asimismo, señala que siempre estas muestras se han visto con la ayuda de un microscopio, si bien en la actualidad son muchos los laboratorios que escanean esos cristales para poder así ver las imágenes desde el ordenador. "Esto nos permite no sólo trabajar a distancia del laboratorio, sino compartir casos con otros compañeros, y usar herramientas como la inteligencia artificial que nos facilita el diagnóstico. Diagnosticar una muestra no sólo consiste en decir si es benigno o maligno", advierte la doctora Jiménez-Ayala.

También hay que tener en cuenta sobre el tiempo de espera para conocer los resultados de la biopsia, según prosigue, la carga laboral del laboratorio o del patólogo y, por supuesto, la dificultad diagnóstico de algunos casos, que necesitan más técnicas, o la opinión de otros patólogos para confirmar ciertos casos de mayor complejidad.

TRATAMIENTOS CADA VEZ MÁS INDIVIDUALIZADOS

Sobre todo incide en que los casos malignos es importante dar todos los detalles posibles puesto que la estirpe y el subtipo tumoral es esencial no sólo en el pronóstico de la enfermedad, sino también en el tratamiento, que cada vez es más individualizado según el tipo de tumor.

Precisamente, destaca esta experta que la Anatomía Patológica ha evolucionado enormemente en los últimos años gracias a la incorporación de nuevas técnicas como la inmunohistoquímica y la biología molecular hoy en día son fundamentales para llegar a muchos diagnósticos, no sólo malignos, sino también benignos.

"Tan importante es poder clasificar un tumor maligno, como poder confirmar que un tumor sospechoso es realmente benigno. Estas técnicas nos dan no sólo información diagnóstica, sino pronóstica, y nos orientan cada vez más al tratamiento más efectivo y con menos efectos secundarios para cada paciente", valora la doctora Jiménez-Ayala.

POR QUÉ HAY QUE REPETIR UNA BIOPSIA

Por otro lado, le preguntamos por una de las mayores inquietudes que surgen entre los pacientes cuando deben someterse a una biopsia y es cuando se solicita repetirla, surgiendo numerosas dudas de si hay sospecha de enfermedad, por ejemplo.

A este respecto, la responsable de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid apunta que hay dos razones principales para repetir una toma de biopsia:

·Que la muestra tomada no sea representativa de la lesión sospechosa.

·Que la muestra tomada no sea suficiente para llegar a un diagnóstico.

"En algunos casos no sólo es suficiente obtener un diagnóstico, sino también hacer técnicas especiales, sobre todo moleculares, que permitan escoger el mejor tratamiento posible", agrega la doctora Beatriz Jiménez-Ayala.

FALSAS CREENCIAS SOBRE LAS BIOPSIAS QUE HAY QUE DESTERRAR

En última instancia, queremos preguntar a esta experta en Anatomía Patológica por los numerosos mitos que rodean a las biopsias, como que una biopsia puede 'despertar' un cáncer, hacer que el tumor se extienda, o bien que un resultado negativo descarte siempre cualquier enfermedad.

A este respecto, Jiménez-Ayala asegura que un resultado negativo, por desgracia, no siempre descarta una enfermedad. "La correlación con los datos clínicos es fundamental para asegurarnos que la biopsia es representativa de la lesión sospechosa y ante la duda, repetir la biopsia si es posible", añade.

Al mismo tiempo rechaza en rotundidad la idea de que una biopsia pueda despertar a un cáncer: "En ningún caso va a despertar un cáncer y con las técnicas actuales es casi imposible que cause la extensión del tumor".