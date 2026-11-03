Tabernero (CaixaResearch Institute): La IA "bien aplicada" facilitará mucho las cosas en medicina

El presidente del Consejo Científico del CaixaResearch Institute y director del VHIO, Josep Tabernero, durante el foro World in Progress (WIP) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Científico del CaixaResearch Institute y director del Vall d'Hebron Institute of Oncology, Josep Tabernero, ha afirmado que llegará un momento en que la inteligencia artificial (IA) "bien aplicada" va a facilitar mucho las cosas en el campo de la medicina y disminuirá la posibilidad de errores.

En su intervención este martes en el foro World in Progress (WIP) de Prisa en Barcelona, Tabernero ha afirmado que la IA es una revolución también en la medicina: "Todavía no llegamos a alcanzar las oportunidades que nos dará".

Ha pedido tener confianza en estas herramientas, a pesar de que pueda tener aspectos negativos, y se ha mostrado convencido de que, si se aplica con los máximos estándares éticos y de profesionalidad, las aplicaciones actuales serán tan solo "la punta del iceberg".

Tabernero ha puesto algunos ejemplos en los que la IA va a poder aplicarse, como el 'screening' de los pacientes, el diseño de nuevos tratamientos y fármacos, en diagnósticos mediante tecnologías quirúrgicas y de radioterapia, entre otros campos.

En este sentido, ha detallado que la IA se puede emplear para obtener más información en pruebas diagnósticas como mamografías, TAC o resonancias magnéticas, porque hasta ahora solo se aprovecha "menos de un 10% de la información que genera la prueba".

"NUNCA HEMOS ESTADO MEJOR"

Tabernero ha repasado las cifras respecto a la supervivencia en enfermedades como el cáncer, y las ha comparado con el pasado, y ha asegurado que, a nivel global, la salud mundial nunca había estado mejor que ahora.

"Nunca hemos estado mejor que ahora", aunque ha admitido que hay muchos retos que abordar, como la fragilidad de los sistemas sanitarios, las desigualdades, entre otros temas; pero que en aspectos como la mortalidad infantil o la supervivencia en distintos entornos y países nunca se ha estado tan bien.

Concretamente sobre el cáncer, ha celebrado que los pronósticos de supervivencia han pasado del 35% al 70% en unas décadas, y que la clave en los avances científicos ha sido ser capaces de conocer mejor al genoma humano.

HÁBITOS DE SALUD

Sobre los hábitos de salud, ha defendido ser más rigurosos con la política contra el tabaco y que se regulen más los espacios donde se puede fumar, aunque sean espacios al aire libre: "Cuanto menos tiempo demos a la población para que fume, menos fumará".

También que varios aspectos relacionados con la dieta son igualmente importantes, como disminuir el consumo de alcohol y de grasas, aumentar el consumo de fibra vegetal, combatir la obesidad y hacer ejercicio.