La supervivencia del cáncer de colon alcanza el 90% en diagnósticos tempranos, según la Fundación del Aparato Digestivo

Archivo - Colon. - MR.SUPHACHAI PRASERDUMRONGCHAI/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La supervivencia en el cáncer de colon, que será el tumor más diagnosticado en 2026 en España, alcanza el 90 por ciento si se detecta de forma temprana, según la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD).

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, que se celebra el 31 de marzo, la FEAD ha presentado la campaña 'Si previenes, ganas vida' para subrayar la importancia del diagnóstico temprano y la participación en los programas de cribado.

Esta campaña se compone de tres vídeos en los que médicos especialistas en aparato digestivo conservan con personas que han superado la enfermedad.

Este año se diagnosticarán más de 44.000 nuevos casos de este cáncer, aproximadamente 30.000 correspondientes a cáncer de colon y cerca de 14.000 a cáncer de recto. Además, en 2024, 10.424 personas fallecieron debido a esta enfermedad. En hombres, fue el segundo tumor con mayor mortalidad, solo por detrás del cáncer de pulmón, mientras que en mujeres ocupó el tercero, tras el cáncer de mama y el de pulmón.

LA IMPORTANCIA DEL CRIBADO EN ESTE CÁNCER

En España, existe un programa de cribado de cáncer colorrectal dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 70 años, cuyo objetivo es detectar la enfermedad en fases iniciales.

Este proceso comienza con un test de sangre oculta en heces, capaz de identificar pequeñas cantidades de sangre no detectables a simple vista. Se trata de una prueba "sencilla, cómoda y no invasiva", que se realiza en casa mediante la recogida de una muestra.

Aun así, el especialista de la FEAD y médico adjunto en el servicio de aparato digestivo en el Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, José Díaz-Tasende, ha asegurado que un test positivo no indica "por sí mismo" la presencia de un cáncer, que solo se confirma en una minoría de personas, sino que confirma "la necesidad de realizar una colonoscopia". De hecho, en la mayoría de los casos lo que se detecta durante este procedimiento son pólipos o lesiones benignas que pueden predisponer al desarrollo del cáncer.

"La colonoscopia no solo permite un diagnóstico precoz, sino que también actúa como una herramienta preventiva, ya que durante la prueba se pueden resacar estos pólipos y reducir así el riesgo de desarrollar cáncer en el futuro", ha recalcado el especialista.

Además, ha subrayado que actualmente la colonoscopia "no es una técnica molesta, ya que se realiza con sedación profunda, por lo que la mayoría de los pacientes no percibe el procedimiento".

FACTORES DE RIESGO

La incidencia del cáncer colorrectal aumenta de forma sustancial a partir de los 50 años, y dado que las primeras fases de la enfermedad suelen ser asintomáticas, es "fundamental" que este grupo de población acepte la invitación de sus programas regionales de cribado del cáncer.

Además de la edad, contar con antecedentes familiares de cáncer, de ciertas enfermedades inflamatorias intestinales de larga evolución (como la colitis ulcerosa o la Enfermedad de Crohn) y síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch, son otros factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. En estos casos, los pacientes pueden requerir estrategias de seguimiento y prevención específicas.

'Si previenes, ganas vida' cuenta con la colaboración de Norgine y Recordati y busca concienciar sobre el impacto de la participación en los programas de cribado y el diagnóstico precoz en la prevención y mejora de la supervivencia en el cáncer colorrectal.

En esta campaña han participado el médico adjunto en el servicio de aparato digestivo en el Hospital 12 de octubre de Madrid, José Díaz- Tasende, la jefa de servicio en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, María Dolores Martín y la jefa de sección de la Unidad de endoscopia en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, Pilar Esteban.

Los temas que se han tratado incluyen información sobre cómo funcionan el cribado y la colonoscopia, cuáles son los factores de riesgo de desarrollar un cáncer colorrectal y qué pueden hacer para prevenirlo, la importancia de la experiencia del paciente y el caso de aquellas personas que tienen un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad.