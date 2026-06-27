Sudor excesivo en axilas, manos o pies: puede reducirse hasta en un 70% con estas terapias específicas

Experta destaca los tratamientos avanzados en hiperhidrosis axilar, que puede reducirse hasta en un 70% - QUIRÓNSALUD

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Dermatología y Medicina Estética de Olympia Quirónsalud, la doctora María Calvo, ha destacado que "actualmente existen tratamientos médicos avanzados" para la hiperhidrosis axilar, la cual "puede reducirse hasta en un 70 por ciento" con las terapias específicas.

"Aunque muchas personas conviven con este problema durante años pensando que no tiene solución", estos tratamientos "permiten controlar eficazmente la actividad de las glándulas sudoríparas y reducir de forma notable la sudoración excesiva", ha indicado, ya que este "puede convertirse en un auténtico problema de salud".

Según ha señalado, la hiperhidrosis "afecta al bienestar físico, emocional y social de quienes la padecen". Estas personas "suelen experimentar una sudoración excesiva en zonas como las axilas, las manos o los pies, lo que puede interferir en actividades tan habituales como estrechar la mano, utilizar dispositivos electrónicos, practicar deporte o vestir determinadas prendas".

"En muchos casos, además de la incomodidad física, la afección provoca inseguridad, ansiedad y una disminución de la confianza en situaciones sociales y profesionales", ha apuntado.

La doctora Calvo indica que "entre las opciones disponibles se encuentran procedimientos que actúan directamente sobre las glándulas responsables de la producción de sudor, logrando una reducción de los síntomas y una mejora notable de la calidad de vida de los pacientes".

TRABAJO PREVIO A LA TERAPIA

No obstante, ha subrayado que "antes de iniciar el tratamiento, el especialista realiza una valoración médica para confirmar el diagnóstico y determinar las zonas más afectadas". "Posteriormente, el procedimiento se aplica de forma rápida, segura y mínimamente invasiva, sin necesidad de tiempo de recuperación, lo que permite al paciente retomar su actividad habitual de manera inmediata", ha resumido.

"Los primeros resultados suelen apreciarse a los pocos días y alcanzan su máximo efecto aproximadamente dos semanas después del tratamiento", ha proseguido, para agregar que "los beneficios pueden mantenerse entre seis y 12 meses, dependiendo de las características y necesidades de cada paciente".

Tras afirmar que "más allá del control de los síntomas, uno de los principales beneficios es la mejora de la calidad de vida", ha informado de que "Olympia Quirónsalud dispone de tratamientos avanzados para el control de la hiperhidrosis en axilas, manos y pies, mediante un abordaje individualizado que permite adaptar cada procedimiento a las necesidades específicas de cada paciente".