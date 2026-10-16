Estos son los hospitales españoles garlardonados en la XXVII edición del programa IQVIA Hospitales Top20

Entregados los reconocimientos de la XXVII edición del programa IQVIA Hospitales Top20. - FERNANDO ANDRES
MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La XXVII edición del programa IQVIA Hospitales Top20 ha contado este año con la participación de casi 200 hospitales de toda España, cerca de la mitad de los centros hospitalarios del país y la distribución de los reconocimientos volvió a poner de manifiesto la fortaleza, diversidad y elevado nivel de desempeño del sistema sanitario español.
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentraron el mayor número de hospitales galardonados en las distintas categorías y áreas clínicas evaluadas, consolidándose como las comunidades autónomas con una presencia más destacada en esta edición. Entre los centros más reconocidos destacó el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que se convirtió en el hospital más premiado del programa con seis galardones.
Le siguieron la Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, con cinco reconocimientos, y el Hospital Universitario del Vinalopó, que obtuvo cuatro galardones en distintas áreas de evaluación. Estos resultados reflejan el compromiso de los hospitales españoles con la mejora continua y su voluntad de seguir avanzando hacia modelos asistenciales orientados a la generación de valor. Un esfuerzo compartido que convierte a Hospitales Top20 en una referencia para identificar, reconocer y difundir las mejores prácticas sanitarias del país.
En la edición de 2026 se ha incorporado el nuevo módulo Right Care, una herramienta diseñada para analizar la adecuación de la práctica clínica y promover una atención basada en la evidencia y alineada con las necesidades reales de los pacientes. En esta primera edición, el análisis se ha centrado en tres ámbitos especialmente relevantes para la sostenibilidad y la calidad asistencial: farmacia hospitalaria, transfusiones y diagnóstico por imagen. Esta apuesta se suma a la elevada participación registrada en otros módulos estratégicos del programa, como Urgencias y Atención al Paciente Crítico, reforzando el compromiso de los hospitales con la mejora continua y la excelencia asistencial.
Actualmente, IQVIA Hospitales Top20 analiza más de 30 procesos clínicos y evalúa más de 120 indicadores objetivos en múltiples áreas asistenciales. Gracias a esta metodología, los hospitales participantes pueden identificar oportunidades de mejora, compartir buenas prácticas y comparar sus resultados con centros de características similares, siempre sobre la base de datos objetivos obtenidos de la práctica asistencial habitual.
Los premiados son los siguientes:
ÁREA DE DIGESTIVO
Nivel I: Hospitales con cirugía general común
1.- Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
2.- Fundació Sanitària Mollet
3.- Hospital Universitario Infanta Elena
Nivel II: Hospitales con cirugía general de alta complejidad
1.-Hospital Universitari Mútua Terrassa
2.-Hospital Universitario del Vinalopó
3.-Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
ÁREA DE RESPIRATORIO
Nivel I: Hospitales sin cirugía torácica
1.-Hospital de Mendaro
2.-Hospital Universitario Virgen del Mar
3.-Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Nivel II: Hospitales con cirugía torácica
1.-Hospital Clínic de Barcelona
2.-Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
3.-Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo
ÁREA DE MUSCULOESQUELÉTICO
Nivel I: Hospitales sin cirugía de espalda
1.-Hospital Comarcal de Sant Bernabé
2.-Hospital Quirónsalud Valencia
3.-Hospital Universitario del Vinalopó
Nivel II: Hospitales con cirugía de espalda
1.- Hospital de Manises
2.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
3.- Hospital Vithas Castellón
ÁREA DE RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
Nivel I: Hospitales con nefrología médica
1.- Hospital Quirónsalud Marbella
2.- Hospital Universitario General de Villalba
3.- Hospital Universitario Infanta Elena
Nivel II: Hospitales con cirugía urológica
1.- Hospital Clínic de Barcelona
2.- Hospital Universitario 12 de Octubre
3.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
ÁREA DE PEDIATRÍA
Nivel I: Hospitales privados y públicos generales
1.- Clínica Corachan
2.- Consorci Sanitari de l'Anoia
3.- Hospital Universitario de Torrejón
Nivel II: Hospitales públicos de alta complejidad
1.- Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
2.- Hospital Universitari Sant Joan de Reus
3.- Hospital Universitario de Getafe
ÁREA DE SISTEMA NERVIOSO
Nivel I: Hospitales sin neurocirugía
1.- Fundació Salut Empordà
2.- Hospital Universitari de Vic
3.- Hospital Universitario Hospiten Sur
Nivel I: Hospitales con neurocirugía
1.- Hospital Universitari i Politècnic La Fe
2.- Hospital Universitari Mútua Terrassa
3.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
ÁREA DE LA MUJER
Nivel I: Hospitales con obstetricia
1.- Clínica Corachan
2.-Hospital Universitario Infanta Elena
Nivel II: Hospitales con obstetricia y cirugía de mama
1.- Hospital de Manises
2.- Hospital Universitario del Vinalopó
Nivel III: Hospitales con obstetricia y cirugía de mama y útero
1.- Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
2.- Hospital Universitario de la Ribera
ÁREA DE URGENCIAS
Nivel I: Hospitales privados
1.- Hospital Universitario Virgen del Mar
2.- Hospital Vithas Vitoria
Nivel II: Hospitales públicos generales
1.- Hospital Universitario de Cabueñes
2.- Hospital Universitario del Sureste
Nivel III: Hospitales públicos de alta complejidad
1.- Hospital General Universitario Dr. Balmis
2.-Hospital Universitari i Politècnic La Fe
ÁREA DE CORAZÓN
Nivel I: Hospitales con cardiología médica
1.- Hospital General de Granollers
2.- Hospiten Roca
Nivel II: Hospitales con cardiología intervencionista
1.- Hospital de Dénia
2.- Hospital Universitario de Fuenlabrada
Nivel III: Hospitales con cirugía cardiaca
1.- Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
2.- Hospital Universitari Son Espases
ÁREA DE RIGHT CARE
Nivel I: Hospitales privados y públicos generales
1.- Consorci Sanitari de Terrassa
2.- Hospital Universitario del Henares
Nivel II: Hospitales privados y públicos de alta complejidad
1.- Departament de Salut Clínic - Malva Rosa
2.- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
ÁREA DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO
Nivel I: Hospitales con cardiología médica (Grupo 1)
1.- Hospital Arnau de Vilanova de Valencia
2.- Hospital Universitario Infanta Elena
Nivel I: Hospitales con cardiología médica (Grupo 2)
1.- Clínica Rotger
2.- Hospital Universitario de Cruces
GANADORES TOP GLOBAL
Nivel I: Hospitales públicos pequeños
1.- Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
2.- Hospital del Vendrell
3.- Hospital Dos de Maig
4.- Pius Hospital de Valls
Nivel II: Hospitales públicos medianos
1.- Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
2.- Fundació Sanitària Mollet
3.- Hospital de Viladecans
4.- Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Nivel III: Hospitales públicos grandes
1.- Hospital Universitari de Vic
2.- Hospital Universitario de Torrejón
3.- Hospital Universitario del Vinalopó
4.- Hospital Universitario General de Villalba
Nivel IV: Hospitales con especialidades de referencia
1.- Hospital Universitari Mútua Terrassa
2.- Hospital Universitario de Getafe
3.- Hospital Universitari Doctor Peset
4.- Hospital Universitario Rey Juan Carlos
Nivel V: Hospitales de referencia regional y nacional
1.- Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
2.- Hospital Universitario 12 de Octubre
3.- Hospital Universitario de Cruces
4.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Nivel VI: Hospitales privados pequeños
1.- Hospital Vithas Medimar
2.- Hospiten Lanzarote
Nivel VII: Hospitales privados medianos
1.- Clínica Corachan
2.- Hospital Universitario Virgen del Mar
Nivel VIII: Hospitales privados con especialidad de referencia
1.- Hospital Vithas Málaga
2.- Hospital Vithas Vigo