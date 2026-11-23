Intervención en Son Espases - CAIB

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha implantadol, por primera vez en todo el Estado, barras de Nuss de titanio para corregir el pectus excavatum o pecho excavado a seis pacientes jóvenes.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, la introducción de este material, titanio poroso, en lugar del tradicional acero quirúrgico, proporciona más flexibilidad y no provoca alergias.

Son Espases ha acogido el III Curso teórico-práctico de deformidades torácicas promovido por el cirujano torácico Orlando Gigirey en el que han participado 18 cirujanos torácicos y pediátricos de distintos hospitales españoles para formarse en esta técnica quirúrgica impartida por el Servicio de Cirugía Torácica que dirige el doctor Ángel Carvajal.

Durante el curso se han intervenido seis pacientes, a los que se les ha implantado una barra de Nuss para corregir la deformación de pecho excavado. Cuando el esternón adquiere la curvatura necesaria, al cabo de unos tres años, esta barra se retira.

Con esta intervención, los pacientes -en su mayoría jóvenes que han superado la edad pediátrica- consiguen una mayor conformidad desde el punto de vista estético, y, en los casos más extremos en los que el hundimiento puede afectar el corazón, también un mejor funcionamiento de este órgano y más capacidad cardíaca.

El Servicio de Cirugía Torácica realiza un abordaje mínimamente invasivo, con dos perforaciones laterales que sustituyen la cirugía abierta. Con esta técnica consiguen reducir el tiempo de recuperación del paciente, al que elevan el esternón mediante la introducción de las barras de Nuss, lo que permite más holgura y seguridad al atravesar la zona torácica.

La deformidad de pectus excavatum es una malformación congénita que se reproduce con una prevalencia de un caso por cada 400 nacimientos, principalmente entre varones.