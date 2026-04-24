Un solo corazón para dos niños: así funciona el trasplante parcial que promete cambiar la cirugía cardíaca pediátrica

Archivo - Mano de niño en hospital - AGFANG/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una innovación quirúrgica denominada trasplante parcial de corazón podría transformar la atención a los niños con enfermedad grave de las válvulas cardíacas, permitiendo miles de trasplantes de válvulas adicionales cada año, según expertos de la Universidad de Duke (Estados Unidos).

El doctor Joseph Turek, cirujano pediátrico de trasplantes cardíacos de la Universidad de Duke, presenta los resultados en la 46.ª Reunión Anual y Sesiones Científicas de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT). La reunión anual y las sesiones científicas de la ISHLT se celebran del 22 al 25 de abril en el Metro Toronto Convention Centre de Toronto, en Canadá.

"Ya están aquí los trasplantes parciales de corazón. Esto es real, reproducible y está cambiando lo que podemos ofrecer a los pacientes", adelanta el doctor Turek,

A diferencia de un trasplante de corazón completo, un trasplante parcial de corazón consiste en reemplazar únicamente las válvulas defectuosas y las estructuras relacionadas. Cada año, más de 330.000 niños en todo el mundo requieren intervenciones para corregir el mal funcionamiento de las válvulas cardíacas debido a defectos congénitos. Dado que las válvulas artificiales no crecen con el niño, estos pacientes suelen someterse a múltiples reemplazos valvulares de alto riesgo antes de llegar a la edad adulta.

El doctor Turek describe el procedimiento como un "efecto dominó" del trasplante cardíaco tradicional. Los corazones enfermos que se extraen y reemplazan debido a problemas con el músculo, las arterias coronarias o defectos congénitos a menudo tienen válvulas estructuralmente normales que pueden trasplantarse a otro paciente.

"Realizamos alrededor de 5.000 trasplantes de corazón al año en Estados Unidos. Solo con esos corazones, teóricamente se podrían obtener dos válvulas cardíacas por paciente. Incluso teniendo en cuenta las válvulas que no se pueden utilizar, esto podría traducirse en miles de trasplantes de válvulas al año en Estados Unidos", comenta el experto.

Asimismo, señala que la demanda de válvulas supera con creces la de corazones completos, lo que hace que esta mayor disponibilidad sea especialmente significativa. Para los pacientes, el tejido valvular pediátrico trasplantado crece con el niño, eliminando la necesidad de reemplazos repetidos.

Turek también describió otros avances que están ampliando el número de donantes y reduciendo el rechazo entre los receptores de trasplantes. Entre otros, señala el cotrasplante de corazón y timo para inducir tolerancia inmunológica; la donación tras muerte circulatoria (DCD) y reanimación en mesa de operaciones y el xenotrasplante preclínico utilizando cerdos genéticamente modificados.

El trasplante combinado de corazón y timo se basa en una técnica desarrollada por la Universidad de Duke que utiliza tejido tímico cultivado para remodelar el sistema inmunitario del paciente. Para un niño con deficiencia de linfocitos T que requiere un trasplante de corazón, el trasplante combinado de corazón y timo permite utilizar dosis muy bajas de fármacos inmunosupresores.

"Estamos explorando activamente esta posibilidad, pero la promesa es que podríamos reducir la dosis necesaria de terapia inmunosupresora, o incluso eliminarla, y prolongar también la supervivencia de los injertos", expone Turek.

Duke, junto con otros centros de trasplante, también realiza trasplantes de corazón pediátricos de donantes con muerte circulatoria y recientemente introdujo la "reanimación en mesa quirúrgica", en la que se extrae el corazón y se reanima brevemente en un circuito de mesa auxiliar para evaluar su función.

"Algunas de estas tecnologías aún están en desarrollo", matiza Turek. "Pero el trasplante parcial de corazón ya es una realidad, y está llamado a beneficiar a muchos más pacientes que necesitan válvulas que a aquellos que necesitan un corazón completo".