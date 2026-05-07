Solo entre el 7% y el 10% de los pacientes con insuficiencia cardiaca que necesitan rehabilitación accede a ella

Archivo - Insuficiencia cardiaca. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Solo entre el 7 y el 10 por ciento de los pacientes con insuficiencia cardiaca que deberían recibir rehabilitación accede a ella, terapia que forma parte del tratamiento estándar y que es "esencial" tras el alta hospitalaria, según la miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) y médica especialista en Rehabilitación Cardíaca en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Marta Supervía.

Con motivo del Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, que se celebra el 9 de mayo, Supervía ha explicado que esta rehabilitación cardíaca "reduce mortalidad, reinfarto y rehospitalizaciones, y mejora capacidad funcional y calidad de vida". Además, ha subrayado que está indicada por las guías clínicas como parte del tratamiento estándar, "con el máximo nivel de recomendación, evidencia, y no como un complemento".

La médica especialista ha declarado, a su vez, que esta situación refleja "una gran brecha entre la evidencia y la práctica real, y un fallo del sistema sanitario para garantizar un tratamiento eficaz".

"No acceder a rehabilitación tras el alta tiene más riesgo de muerte, y nuevos ingresos, peor recuperación funcional, peor control de factores de riesgo, peor adherencia al tratamiento y peor calidad de vida", ha añadido.

FALTA DE DERIVACIÓN SISTEMÁTICA

Asimismo, ha señalado que es un problema multifactorial, aunque ha incidido en que la falta de derivación sistemática es uno de los fallos "más importantes", a lo que se suman falta de recursos, escasa capacidad de los programas y desconocimiento tanto de profesionales como de pacientes.

En relación con el acceso, la especialista de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física ha indicado que "existen desigualdades claras por sexo, edad, nivel socioeconómico, territorio y origen étnico" y ha detallado que "el perfil que menos se remite a rehabilitación cardiaca a pesar de tener indicación es el de una mujer, residente en un entorno rural, con multimorbilidad, limitaciones funcionales asociadas a discapacidad y situación de vulnerabilidad socioeconómica".

En este síndrome clínico, el corazón no puede llenarse o bombear sangre adecuadamente, produciendo disnea, fatiga y limitación funcional. "Estos pacientes están infrarrepresentados por baja derivación, barreras de cobertura, mayor comorbilidad, fragilidad y falsas creencias sobre la seguridad o utilidad del ejercicio", ha declarado.

En cuanto a los beneficios, ha afirmado que la rehabilitación reduce hospitalizaciones, mejora capacidad funcional, tolerancia al ejercicio y calidad de vida, y ha destacado que "ampliar su acceso permitiría evitar miles de ingresos, mejorar el estado funcional de muchos pacientes y reducir costes sanitarios".

Además, ha recordado que "está indicada tras infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, angioplastia o 'stent', cirugía de 'bypass', angina crónica estable, cirugía valvular, trasplante cardíaco e insuficiencia cardíaca.

Por último, Marta Supervía ha advertido de que persisten mitos que dificultan el acceso, como "que el ejercicio es peligroso tras un evento cardíaco, que solo sirve para pacientes jóvenes, que consiste solo en hacer ejercicio por cuenta propia, que no merece la pena si no reduce mortalidad en todos los casos, o que es inviable por tiempo, distancia o costes".

Por ello, ha defendido que se necesita derivación automática, más recursos, mejor cobertura, modelos flexibles presenciales, domiciliarios o virtuales, educación a profesionales y pacientes, y apoyo para reducir barreras logísticas y económicas.

"El paciente puede y debe solicitar derivación a rehabilitación cardíaca directamente a su cardiólogo o médico rehabilitador o médico de familia o médico especialista responsable", ha concluido.