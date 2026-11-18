SOGUG pide la implementación generalizada de secuenciación genómica en SNS para la determinación de mutaciones tumorales - EUROPA PRESS

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, el doctor Sergio Vázquez Estévez, ha reclamado la implementación generalizada de la secuenciación genómica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para la determinación de mutaciones en los tumores.

Es necesario que la implantación se produzca "de una forma organizada" y "que todo el mundo tenga acceso", y es que "ya tenemos fármacos financiados" para ello, ha indicado con motivo del comienzo del XVII Simposio Científico de la organización, que se celebra en Madrid hasta el viernes, 20 de noviembre, bajo el lema 'Marcando el futuro del cáncer genitourinario'. "La determinación de mutaciones va un poco según la comunidad autónoma", ha expuesto, para destacar, en el sentido positivo, a Galicia y a la Comunidad Valenciana.

Según ha puesto de manifiesto, en esta línea, la presidenta de SOGUG y coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), la doctora Aránzazu González del Alba, las dos regiones cuentan con "recursos y financiación estable para ese tipo de estrategia y también con los circuitos" para aplicarla. "No hay una estrategia" nacional sobre secuenciación, "ni la financiación", pese a que la Cartera Común de Servicios del SNS tiene incorporados los biomarcadores al respecto, ha subrayado Vázquez Estévez.

El objetivo es "que llegue a todos los centros estableciendo circuitos de referencia en aquellas comunidades donde no está todavía bien establecido", ha declarado, y es que es algo requerible "para poder indicar un tratamiento". Por ahora, "se está haciendo en determinados centros que tienen potencial para ello", ha explicado en un encuentro que reúne a más de 400 especialistas, en su mayoría oncólogos médicos.

AVANCES EN CÁNCERES DE VEJIGA, PRÓSTATA Y RIÑÓN

La cita, que contará con expertos de los ámbitos nacional e internacional, va a albergar diferentes análisis, como el relacionado con los nuevos tratamientos que abren la puerta a preservar la vejiga en pacientes de cáncer urotelial y de otros órganos en tumores de próstata, vejiga y riñón. De cualquier forma, y en relación con la vejiga, el vicepresidente de la entidad ha subrayado que es una posibilidad a futuro, ya que "se tiene que demostrar en ensayos clínicos", que están "ya en marcha".

En este sentido, los avances experimentados en los últimos años, como las combinaciones de anticuerpos conjugados e inmunoterapia, permiten vislumbrar el escenario de conservación del órgano, así como avanzar hacia una selección más precisa de los pacientes que podrían beneficiarse de los tratamientos -a través del análisis del ADN tumoral circulante y las nuevas técnicas de imagen-. Ello en el contexto actual en el que la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), estima 23.929 nuevos casos de cáncer de vejiga urinaria, 34.833 de próstata y 9.165 de riñón en 2026.

Así, ha resumido que, en enfermedad localizada en vejiga, los avances actuales se hallan en la llegada de nuevos fármacos para el escenario perioperatorio, "antes y después de la cistectomía". Disponemos "de diferentes mecanismos de acción", ha celebrado, para poner de relieve "mejores resultados en supervivencia global" y destacar que los pacientes "viven más y mejor porque son tratamientos mejor tolerados que los basados en quimioterapia basada en cisplatino", además de que "pueden llegar a más" personas.

MEDICINA PERSONALIZADA EN LOS TUMORES GENITOURINARIOS

Por su parte, en enfermedad avanzada, ha declarado que "se ha cambiado el paradigma de tratamiento radical" gracias a "la Medicina de precisión u Oncología de precisión", lo que ha sido compartido por González del Alba, que ha hecho énfasis en la implementación de la Medicina personalizada en los tumores genitourinarios, como el de próstata. Sobre el último, ha indicado que se han producido "un montón de avances terapéuticos en la ultima década", situándose los más destacados en la enfermedad localizada con alto riesgo de metástasis".

Además, ha abordado el cáncer renal, al respecto del que ha sostenido que "es muy inmunogénico", por lo que "se están probando nuevas estrategias de inmunidad celular". En este punto, ha puesto de relieve "cómo ha cambiado la estrategia terapéutica con la llegada de la inmunoterapia a la primera linea" y ha subrayado que "el reto es cómo tratar cuando los pacientes progresan".

Tras ello, los expertos han ahondado en otros aspectos que se van a abordar en el encuentro, como el desarrollo de la teragnosis, estrategia que integra diagnóstico y tratamiento mediante herramientas moleculares, y el papel de los nuevos radioligandos, terapias dirigidas a superar la resistencia hormonal y las posibilidades de intensificación hormonal en pacientes de cáncer de próstata localizado de alto riesgo.

Por último, han explicado que se analizarán estrategias para preservar la calidad de vida del paciente y reducir el impacto en sus diferentes esferas, y la influencia que ya tiene la inteligencia artificial (IA) en el análisis de imágenes médicas, datos clínicos e información molecular. De cualquier forma, la presidenta de SOGUG ha informado de que la entidad la aplica, de momento, para la formación continuada de los profesionales.