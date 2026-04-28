La Sociedad de Inmunología destaca la contribución decisiva de los inmunólogos en el acceso de pacientes al trasplante

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, la doctora Silvia Sánchez-Ramón, ha destacado la contribución decisiva de los inmunólogos para que más pacientes puedan acceder a un trasplante, especialmente los pacientes hipersensibilizados, tradicionalmente uno de los grupos con mayores dificultades para acceder a un trasplante.

Según destaca, estos pacientes están experimentando una mejora sin precedentes gracias a los avances en inmunología del trasplante y al papel decisivo de los inmunólogos en la interpretación experta de los anticuerpos frente a HLA. "La inmunología aplicada está permitiendo que pacientes históricamente excluidos tengan hoy una oportunidad real de recibir un órgano", ha explicado, con motivo donde del Día Internacional de la Inmunología, que se conmemora cada 29 de abril.

En España, la creación del Programa de Acceso al Trasplante Renal de Pacientes Hiperinmunizados (PATHI), coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes, "marcó un hito". En sus diez años de funcionamiento, más de 2.500 pacientes han sido incluidos y 1.232 han accedido finalmente a un trasplante renal.

"En los tres primeros años del programa PATHI, solo el 12% de los pacientes con un PRAv del 100% consiguió un trasplante, lo que evidenciaba la enorme dificultad de acceso en este grupo", explica la doctora Esther Mancebo, especialista en Inmunología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

"Ante esta situación, comenzamos a desarrollar e implementar nuevas estrategias basadas en una caracterización inmunológica mucho más precisa y en unaoptimización del riesgo inmunológico. Empezamos a revisar de forma individualizada incompatibilidades que hasta entonces se consideraban absolutas, lo que nos permitió reducir restricciones sin comprometer la seguridad y minimizar el riesgo de rechazo. Fue una decisión claramente disruptiva, posible gracias a la confianza que el resto de equipos de trasplante, y los pacientes, deposita en nuestro trabajo", señala la inmunóloga.

En 2023, la llegada de una nueva terapia enzimática dirigida a la eliminación de anticuerpos supuso un avance adicional. Este tratamiento desensibilizador degrada los anticuerpos en cuestión de horas, permitiendo abordar trasplantes que antes no podían realizarse con un nivel de seguridad aceptable, especialmente en pacientes con incompatibilidades consideradas previamente insalvables.

Todas estas estrategias han sido incorporadas a nuevas guías clínicas, desarrolladas en estrecha colaboración entre inmunólogos y nefrólogos, para facilitar su adopción homogénea en todo el territorio nacional.