La Sociedad de Hematología y Hemoterapia apuesta por la "individualización del tratamiento" en leucemia mieloide crónica

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente 2º de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), el doctor Valentín García, ha mostrado su apuesta por la "individualización del tratamiento" en el abordaje de la leucemia mieloide crónica, algo que "es ya una realidad", ya que "no todos los pacientes necesitan la misma intensidad ni estrategia".

"En este contexto, la próxima disponibilidad de asciminib en pacientes de nuevo diagnóstico, primer inhibidor STAMP, supondrá un avance relevante, tanto en la profundidad de las respuestas como en la calidad de vida de los pacientes", ha declarado el también presidente del Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica (GELMC) de esta sociedad científica.

García, que ha participado en el X Simposio Anual de este Grupo, ha subrayado que el "objetivo" es "seguir situando a España en una posición de liderazgo europeo en investigación y atención clínica de la leucemia mieloide crónica", enfermedad altamente controlable, aunque todavía no completamente resuelta desde el punto de vista biológico.

Además, este encuentro ha sido el marco de presentación del nuevo Registro Español de Leucemia Mieloide Crónica, que ya cuenta con más de 2.000 pacientes incluidos y que se espera supere los 4.000 en los próximos años, lo que lo convertirá en uno de los más grandes a nivel internacional. El mismo es una herramienta clave para responder a muchas de las preguntas aún abiertas en la enfermedad y para generar evidencia de vida real de alto valor científico.

Al respecto de los avances experimentados en los últimos años, se han destacado múltiples inhibidores de tirosina quinasa (ITK) con perfiles diferenciados, la incorporación del citado asciminib que introduce un nuevo mecanismo de acción, y una mejor comprensión del papel de las alteraciones genéticas adicionales y los mecanismos de resistencia. Todo ello ha permitido no solo mejorar las respuestas clínicas, sino también avanzar de forma significativa en la calidad de vida de los pacientes.

"Hoy, podemos hablar de un control prolongado de la leucemia mieloide crónica y, en un subgrupo de pacientes, de remisión libre de tratamiento sostenida", ha declarado el, además, hematólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que ha indicado que, "sin embargo, la curación biológica definitiva sigue siendo un reto, debido a la persistencia de células madre leucémicas".

EL PRONÓSTICO ACTUAL EN FASE CRÓNICA "ES EXCELENTE"

En este contexto, ha subrayado que el pronóstico actual en fase crónica "es excelente, con supervivencias cercanas a la población general y, en muchos casos, con la posibilidad de mantener la enfermedad controlada sin necesidad de tratamiento continuo". Sin embargo, las fases acelerada y blástica, aunque son poco frecuentes, continúan representando un reto clínico relevante.

Las principales tendencias en el abordaje de estas incluyen la caracterización genética avanzada como base para la toma de decisiones terapéuticas, el uso de estrategias combinadas e intensivas, el papel del trasplante alogénico en pacientes seleccionados, la derivación precoz a centros con experiencia y la integración de datos de vida real con la evidencia procedente de ensayos clínicos. Así, el enfoque actual se centra en anticiparse a la progresión y actuar antes de que la patología se descontrole biológicamente.

Por último, en el X Simposio Anual del GELMC se ha ahondado en el papel creciente de la biología molecular avanzada en el abordaje de esta enfermedad. Técnicas como la secuenciación masiva (NGS) y el estudio de alteraciones genéticas adicionales están transformando la forma en que se evalúa el riesgo, la respuesta al tratamiento y los mecanismos de resistencia.