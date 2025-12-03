La Sociedad Española de Reumatología pide criterios comunes para asignar los grados de discapacidad en toda España

Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), Marcos Paulino, ha abogado por establecer criterios comunes para asignar los grados de discapacidad y reducir la desigualdad en función de las comunidades autónomas.

"Desde la SER hemos mantenido reuniones con Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y trabajamos con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, para mejorar la situación de las personas con enfermedades reumáticas que sufren discapacidad derivada de su patología", ha señalado Paulino, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En opinión del especialista, también jefe del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, "si se invirtieran más recursos y se implantaran estrategias para prevenir la discapacidad a corto y largo plazo, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, que debe ser el objetivo principal, se estaría evitando gran parte del impacto social que generan".

En esta línea, apunta que sería muy interesante el desarrollo y promoción de materiales que permitan formar a las empresas en relación con cómo pueden afectar estas patologías a sus empleados y cómo pueden adaptar el puesto de trabajo para que las personas que las padecen puedan seguir en activo.

"Los especialistas en reumatología somos piezas fundamentales en el manejo de la discapacidad y, tanto su prevención como su retraso, deberían ser uno de nuestros principales objetivos", destaca el presidente de la SER.

Tras ello, Paulino ha recordado que en España se estima que hay más de 11 millones de personas con enfermedades reumáticas, siendo esta la principal causa de jubilación por enfermedad, lo que supone un "gran coste sociosanitario".

No obstante, ha indicado que este impacto va más allá puesto que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas patologías en su conjunto suponen la primera causa de incapacidad física en el mundo occidental y la segunda causa de absentismo laboral. Estas enfermedades son responsables del 24 por ciento de las incapacidades temporales (IT) y del 50 por ciento de las incapacidades permanentes (IP).