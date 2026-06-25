La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental presenta un documental que analiza el fenómeno del suicidio - SEPSM

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) ha presentado el documental '9'8 m/s2. La velocidad del suicidio', pieza audiovisual que analiza el fenómeno del suicidio "desde su dimensión más íntima" y "a través de la historia personal del actor y presentador Javi Martín".

Según ha expuesto esta sociedad científica, el citado documental, que ha celebrado su 'premier' en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en Madrid, transmite "una historia humana que explora el fenómeno del suicidio alejándose de las cifras institucionales para dejar paso a su lado más honesto y sincero".

Bajo la producción de Questión de Imagen Producciones, la presentación ha contado con la presencia de Martín; la presidenta de la SEPSM y directora médica del documental, la doctora Marina Díaz Marsá; la psiquiatra y gerente asistencial de Hospitales CAM, la doctora Mercedes Navío; la psiquiatra y catedrática de la asturiana Universidad de Oviedo, la doctora Pilar Saiz; el vicepresidente de esta sociedad científica, el doctor Antonio Ramos-Quiroga; y Begoña Soriano, quien es familiar de una víctima de suicidio.

"Un informe puede explicar la magnitud del problema, pero un documental permite que el espectador se acerque a la experiencia humana del sufrimiento y entienda la conducta suicida deriva del trastorno mental asociado", ha declarado Díaz Marsá, quien ha agregado que "esa capacidad de generar empatía convierte al documental en una herramienta muy valiosa para la sensibilización y la prevención, así como para entender la necesidad de contar con recursos sanitarios y con el apoyo social necesario para intervenir y tratar los trastornos que generan esta conducta".

NO ES UNA DECISIÓN IMPULSIVA

En este sentido, ha señalado que el suicidio "no es el resultado de una decisión impulsiva o egoísta, sino la consecuencia de un sufrimiento que llega a percibirse como insoportable en el contexto de un trastorno mental: la depresión, la psicosis, el trastorno bipolar, el consumo de sustancias o el trastorno límite de personalidad y su comorbilidad en ocasiones con los trastornos de la conducta alimentaria".

"Cuando hablamos de suicidio, solemos centrarnos en la persona que ha fallecido o que está en riesgo, pero con frecuencia olvidamos a quienes permanecen: familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales que han estado implicados en su atención", ha continuado, para añadir que "los supervivientes pueden experimentar dolor, culpa, rabia, incomprensión y un profundo sentimiento de soledad".

Por ello, ha subrayado que son necesarios "más programas de apoyo específicos para ellos". "Me gustaría que el tema del suicidio se normalizara, que se pudiera hablar con serenidad y que las personas que están pasando por esa situación no tengan miedo de pedir ayuda y que toda la sociedad entienda que esa situación es mucho más habitual de lo que la gente pueda imaginar", ha subrayado, por su parte, Martín.