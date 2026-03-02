La Sociedad Española de Patología Digestiva refuerza su apuesta por la enfermería especializada en el aparato digestivo

Archivo - Enfermera preparando la habitación del hospital con un endoscopio. - FG TRADE/ ISTOCK - Archivo

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) ha querido reforzar su apuesto por una "atención digestiva multidisciplinar" mediante la integración de la enfermería especializada dentro de su estrategia formativa.

En este sentido, la Sociedad coordina el Máster de Formación Permanente en Enfermería Especializada en Aparato Digestivo, formación que reconoce "el papel clave" de estos profesionales en el cuidado integral del paciente con patologías digestivas, en un contexto donde la complejidad y la especialización han ido aumentando. Este postgrado se desarrolla desde octubre de 2025 hasta mayo de 2026.

El experto de la SEPD y uno de los directores del máster, Javier Crespo, ha señalado que el rol del profesional de la enfermería se ha consolidado como "un pilar fundamental dentro de los equipos asistenciales" de las patologías digestivas. Esta apuesta por la formación en el aparato digestivo, como ha explicado, responde a la "necesidad de integrar plenamente a la enfermería en el desarrollo de la especialidad, dotándola de competencias avanzadas en áreas clave como la hepatología, la endoscopia, el trasplante hepático, la oncología digestiva o la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), entre otras".

El enfoque formativo de la SEPD también presta atención a la investigación y generación de conocimiento de esta especialidad dentro de la enfermería. "El objetivo es impulsar la participación de los profesionales de enfermería en proyectos de investigación y docencia, contribuyendo de manera directa al avance del conocimiento en salud digestiva", ha destacado.

Además, este programa se centra en la importancia de "adaptarse al sistema sanitario actual" y "de optimizar la accesibilidad y continuidad de los cuidados". Por esta razón, incorpora los últimos avances en salud digital y tele-enfermería, con el fin de que los profesionales "puedan integrar la práctica clínica avanzada con el uso de tecnologías emergentes y enfoques innovadores".

De esta forma, la Sociedad Española de Patología Digestiva reafirma su compromiso con un modelo de atención colaborativo y centrado en el paciente, donde la enfermería "ocupa un lugar clave en el abordaje integral de las patologías digestivas".