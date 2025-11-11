La Sociedad Española de Oncología Radioterápica nombra como nuevo presidente al doctor Javier Serrano

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) ha anunciado este martes el nombramiento del oncólogo radioterápico y subdirector del departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, Javier Serrano, como nuevo presidente de la sociedad científica.

Serrano asume la presidencia para los dos próximos años, en sustitución de la doctora Carmen Rubio, quien ha ostentado el cargo desde noviembre de 2023. La nueva etapa de la SEOR se caracterizará por promover la atención cercana al paciente, el relevo generacional y la sostenibilidad económica, según ha comentado el experto.

En este sentido, ha subrayado que el paciente es y debe seguir siendo el centro de toda la actividad profesional, acompañándolo también fuera del hospital. Asimismo, ha insistido en la necesidad de seguir profesionalizando la sociedad científica y garantizar su sostenibilidad económica.

En lo que se refiere a los profesionales de la especialidad, ha instado a apostar por el talento joven y acercar la oncología radioterápica a los estudiantes de Medicina para garantizar el relevo generacional. "Estos tres ejes -pacientes, jóvenes y sostenibilidad- marcarán el rumbo de SEOR en los próximos años", ha sostenido.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

La elección de Javier Serrano se ha producido durante la Asamblea General de Socios de SEOR, en el marco del Simposio SEOR, que también designó a la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Patricia Díezhandino García, como vicepresidenta.

Junto a Serrano y Díezhandino, la junta directiva para el periodo 2025-2027 queda compuesta por Carmen Rubio Rodríguez como presidenta asesora, Mikel Eguiguren Bastida como secretario general, Inmaculada Rincón Pérez como tesorera, María Antonia Gómez Aparicio como vocal y secretaria general electa, David Büscher García como vocal y tesorero electo, y Emilio Murcia Nadal como vocal junior.

Además, el jefe de Oncología Radioterápica en el Hospital Vall d'Hebron, Xavier Maldonado, será el nuevo director del Instituto de Investigación en Oncología Radioterápica (IRAD), sucediendo así a la doctora Elena Villafranca, con el objetivo de consolidar una investigación en radioterapia liderada por los oncólogos radioterápicos españoles.