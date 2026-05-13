La Sociedad Española de Neurología lanza una guía para "mejorar la comprensión social de la migraña y su impacto real" - SEN

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha dispuesto la 'Guía de Estilo sobre Migraña', documento científico con el que busca "mejorar la comprensión social de la migraña y su impacto real", para lo que ofrece "consejos" para que las personas que informen sobre esta "lo hagan con precisión, rigor y sensibilidad y eviten enfoques que contribuyan a la banalización o a la desinformación".

"Informar con rigor sobre migraña también es cuidar mejor", ha indicado el presidente de esta sociedad científica, el doctor Jesús Porta-Etessam, quien ha añadido que "la comunicación puede ayudar a que se entienda la enfermedad, a que se consulte antes y a que el entorno sea más respetuoso, reduciendo la banalización y facilitando apoyo a las personas con migraña en el día a día".

Esta guía, que ha sido elaborada con el aval de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) y con el apoyo de la compañía biofarmacéutica AbbVie, aporta, a juicio del máximo representante de la SEN, "criterios claros y útiles para que quienes informan puedan trasladar la evidencia sin simplificaciones que distorsionen la realidad".

En este contexto, el citado informe está dirigido a periodistas de salud y de medios generalistas, divulgadores científicos, profesionales de la comunicación institucional, creadores de contenido, responsables de campañas de sensibilización y personal sanitario con vocación comunicativa. Así, reúne recomendaciones prácticas sobre terminología, enfoque narrativo, selección de fuentes y uso de imágenes.

Según ha indicado la SEN, "se trata de una herramienta de consulta para la elaboración de noticias, entrevistas y materiales divulgativos que informen sobre esta enfermedad con precisión, sensibilidad y responsabilidad, evitando enfoques que trivialicen, desinformen o refuercen el estigma de la migraña". Esta está disponible en versión digital y puede descargarse desde su web.

En la misma se detalla que la migraña "es una enfermedad neurológica, de origen cerebral, que se caracteriza por dolor de cabeza que, a menudo, se acompaña de otros síntomas, como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, el sonido y los olores, e intolerancia al ejercicio físico". Por tanto, "se trata de una patología incapacitante cuyos episodios de dolor suelen durar al menos cuatro horas si no se tratan", relata.

"El dolor, de carácter pulsátil, es de intensidad moderada o severa y se localiza habitualmente en un lado de la cabeza", recoge este texto, al tiempo que muestra que "en España, afecta aproximadamente al 13 por ciento de la población general, lo que equivale a más de seis millones de personas, de las cuales alrededor del 70 por ciento son mujeres".

ENFERMEDAD INFRADIAGNOSTICADA E INFRATRATADA

Pese a este contexto, la SEN ha indicado que "continúa siendo infradiagnosticada, infratratada y, en muchos casos, invisibilizada o banalizada". "En migraña, el modo de contar importa y mucho", ha declarado el coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de esta sociedad, el doctor Robert Belvís, que ha explicado también que "un enfoque simplista, una imagen estereotipada o un término mal elegido puede reforzar ideas equivocadas".

"La migraña es una enfermedad incomprendida, incapacitante y banalizada, por eso es fundamental nombrar correctamente la enfermedad y utilizar un lenguaje preciso y respetuoso", ha indicado, por su parte, la presidenta de AEMICE, Isabel Colomina. A su juicio, la meta es ayudar a la sociedad "a comprender lo que implica esta enfermedad para poder ayudar también a reconocerla como una patología que requiere atención y un abordaje adecuado".

De este modo, algunas de las recomendaciones que aporta esta guía son "nombrar con precisión los términos que se utilizan al hablar de migraña"; contextualizar "con datos actuales y verificables"; contrastar "con entidades de referencia, guías clínicas, publicaciones científicas y portavoces expertos capaces de interpretar la evidencia"; incorporar "testimonios reales, siempre que estén bien contextualizados"; y elegir imágenes "más fieles e inclusivas".

"Esta guía es una oportunidad para recordar que la información de calidad también forma parte de nuestra responsabilidad como sociedad", ha manifestado Porta-Etessam, que ha finalizado señalando que si se comunican mejor los aspectos relacionados con la migraña, se ayuda "a que se entienda mejor y a que quienes conviven con ella encuentren un entorno más informado y respetuoso".