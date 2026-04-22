La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio destaca a la especialidad como "pilar" de la medicina de precisión

Archivo - Análisis de sangre. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANDICJOVAN - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) ha destacado el papel de la especialidad como "uno de los pilares" de la medicina de precisión, al impulsar un modelo asistencial basado en la biología única de cada persona, que permite ofrecer diagnósticos precisos, tratamientos dirigidos y hacer un mejor seguimiento de determinadas patologías.

Así lo ha valorado este miércoles con motivo del Día Mundial del Laboratorio Clínico, un servicio transversal donde las diferentes especialidades y niveles asistenciales, desde Atención Primaria (AP) a Hospitalaria y Urgencias, utilizan los datos resultantes de los procesos de laboratorio para complementar la historia y la exploración del paciente y confirmar la sospecha clínica.

De este modo, el laboratorio es una herramienta de decisión clínica que permite realizar pruebas diagnósticas e identificar biomarcadores para ayudar al médico a confirmar o descartar su hipótesis diagnóstica. "Ante un paciente que se fatiga en trayectos cortos, medir la hemoglobina, la PO2 o el Pro BNP, puede ayudar a establecer un diagnóstico de anemia, insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardiaca", ha ejemplificado la doctora Rodríguez.

La miembro de la Junta Directiva de SEMEDLAB Nerea Bastida ha subrayado que el diagnóstico de precisión depende en gran medida de la labor del laboratorio clínico, que identifica las alteraciones moleculares que explican la enfermedad. "Esta información permite al clínico seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente", ha destacado.

De este modo, el facultativo no tiene que recurrir a terapias empíricas y cuenta con apoyo para seleccionar el tratamiento dirigido adecuado, ajustar dosis y excluir opciones ineficaces. "Esto se traduce en mejores resultados clínicos y en un uso más eficiente de los recursos sanitarios: se reducen toxicidades, se evitan ingresos innecesarios y se acorta el tiempo hasta iniciar el tratamiento más adecuado", ha afirmado Bastida.

SEGUIMIENTO DE PACIENTES

Según la presidenta de SEMEDLAB, la especialidad también es "esencial" para el seguimiento de patologías crónicas como la diabetes, la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca, así como para el control y planificación terapéutica de los pacientes oncológicos.

El laboratorio clínico, a su vez, permite estudiar y prever la seguridad de un fármaco para un paciente a través de un análisis de sus variaciones genéticas, lo que se conoce como farmacogenética. "Es posible predecir cómo cada persona metaboliza determinados fármacos, anticipando posibles toxicidades y ajustando el tratamiento antes de que aparezcan complicaciones", ha explicado la doctora Bastida.

La sociedad científica ha señalado que la especialidad afronta "grandes retos" en un contexto marcado por la creciente importancia del análisis de datos mediante inteligencia artificial (IA). Estas herramientas permiten analizar grandes bases de datos y seleccionar pacientes en fases muy incipientes de algunas enfermedades, lo que permite iniciar los tratamientos de forma temprana, según ha resaltado.

SEMEDLAB considera que la especialidad está bien posicionada en la medición y el análisis de datos, lo que permite avanzar hacia la medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional.