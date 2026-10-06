La Sociedad Española de Heridas se incorpora a la Unión Mundial de Sociedades de Cicatrización de Heridas - SEHER

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Heridas (SEHER) se ha incorporado oficialmente a la Unión Mundial de Sociedades de Cicatrización de Heridas (WUWHS, por sus siglas en inglés), que es "la federación de carácter global más importante en esta especialidad".

Así, la adhesión de la organización a la entidad de ámbito internacional se ha producido con motivo de la reciente celebración del Congreso Mundial de la segunda, que ha tenido lugar en Kuala Lumpur (Malasia) y que ha contado con la participación, entre otros, del presidente de SEHER, el doctor Daniel Chaverri.

"Es un orgullo para mí presentar este documento de consenso a nivel mundial", ha indicado en relación con la exposición del informe 'Comprendiendo la formación de ampollas'. No obstante, ha subrayado que "representar a España, desde la Sociedad Española de Heridas", es todavía más importante.

En este contexto, Chaverri, que con su presencia en el evento ha ratificado la incorporación de la sociedad científica a la WUWHS, ha manifestado que formar parte de ella "permitirá a los profesionales e investigadores de la SEHER participar activamente en la vanguardia científica".

Además, va a posibilitar a los sanitarios "acceder a redes de colaboración global y liderar iniciativas internacionales para elevar los estándares en el cuidado y tratamiento de heridas", ha explicado en la reunión, en la que también se ha confirmado la elección de Río de Janeiro (Brasil) como sede del próximo Congreso Mundial WUWSH 2030.