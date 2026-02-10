La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia recuerda que la anemia requiere seguimiento por el hematólogo - SEHH

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha recordado que la anemia es una enfermedad frecuente y tratable que requiere seguimiento por parte del hematólogo.

Con motivo del Día Mundial para la Concienciación de esta afección, que se celebra este viernes, 13 de febrero, la referida sociedad científica ha subrayado el papel clave del hematólogo en su diagnóstico. Este es el especialista de referencia también para su tratamiento y seguimiento.

"Más allá de corregir el descenso de la hemoglobina, el abordaje especializado permite identificar el origen del problema, que en nuestro entorno se debe con frecuencia a sangrados crónicos, problemas de absorción o aumentos de las necesidades de hierro, como ocurre durante el embarazo o el crecimiento", ha afirmado la hematóloga experta en eritropatología y directora médica de la SEHH, la doctora Marta Morado.

Por todo ello, y porque se encuentra, a menudo, infradiagnosticada, es necesario visibilizar la anemia, ya que afecta de manera significativa a la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Es un problema de salud pública global, especialmente frecuente en niños pequeños, mujeres en edad fértil, embarazadas y personas mayores.

INCIDENCIA ESTIMADA

En este contexto, desde la SEHH han concretado que se estima que hasta el 40 por ciento de los niños de entre seis meses y cuatro años, el 37 por ciento de las embarazadas y el 30 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años presentan anemia a escala mundial, siendo la deficiencia de hierro (anemia ferropénica) su causa más común. No obstante, también afecta a los varones, con una frecuencia que oscila entre el 5 y el 6 por ciento en gente joven, y el 50 por ciento en mayores de 80 años.

"La anemia no es solo una cifra baja en una analítica; es la manifestación de que algo no está funcionando correctamente en el organismo y siempre debe investigarse su causa", ha retomado Morado, quien ha añadido que la anemia ferropénica "es un proceso progresivo". "Primero, se agotan los depósitos de hierro y, si no se corrige la causa, acaba apareciendo", ha explicado, tras lo que ha asegurado que "detectarla a tiempo evita complicaciones y mejora claramente la calidad de vida del paciente".

No obstante, y aunque la ferropénica es la más frecuente, hay muchas otras causas de anemia, no relacionadas con el déficit de hierro, y que se pueden deber a estados inflamatorios, enfermedades autoinmunes, neoplásicas, insuficiencias medulares o alteraciones congénitas en la formación de los eritrocitos.

Así, desde esta sociedad han alertado de que el cansancio persistente, la debilidad, la palidez y la dificultad para concentrarse son algunos de los síntomas más habituales, aunque no siempre se reconocen como señales de aviso. Por las mismas se observa que la anemia es una de las principales causas de absentismo laboral y de limitación funcional, especialmente en mujeres.

Ante ello, la SEHH insiste en la necesidad de no normalizar el cansancio, acudir al médico ante síntomas persistentes y realizar un diagnóstico adecuado, que incluya la valoración de los depósitos de hierro y un estudio de la causa subyacente. "Un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto mejoran la calidad de vida y, en muchos casos, salvan vidas", ha concluido Morado.