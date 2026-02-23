La Sociedad Española de Cardiología anuncia los Premios Jesús Saldaña en homenaje al cardiólogo fallecido en Adamuz

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, preside el homenaje póstumo a Jesús Saldaña - ICOMEM

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha avanzado este lunes la creación de los 'Premios Jesús Saldaña al mejor artículo publicado por un residente de cardiología en una revista del área cardiovascular', en homenaje el cardiólogo malagueño que trabajaba en el Hospital de La Paz fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Se trata de una iniciativa destinada a fomentar la actividad investigadora y la publicación científica entre residentes de cardiología de hospitales españoles.

La convocatoria se abrirá próximamente y contará con una dotación total de 5.000 euros, repartidos en dos premios: un primer premio dotado de 3.000 euros para un artículo publicado en Revista Española de Cardiología y un segundo premio, por valor de 2.000 euros, para trabajos publicados en revistas del área cardiovascular indexadas en PubMed/MEDLINE, Embase, Web of Science o Scopus.

La presentación ha tenido lugar durante un homenaje póstumo al cardiólogo organizado por Médicos Unidos por nuestros Derechos (MUD), en colaboración con el Ilustre Colegio de Oficial de Médicos de Madrid (Icomem).

Durante el acto, que ha estado presidido por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha comunicado además que el nombramiento de Saldaña como primer socio de honor de MUD.

Con el vicesecretario del Icomem, Javier Martín, como maestro de ceremonias, el acto ha reunido a familiares, compañeros y representantes de instituciones sanitarias y profesionales para rendir homenaje al joven médico, de 30 años.

En el acto, que ha contado con la participación del Coro del Icomem a lo largo del acto, han intervenido también el subdirector médico del Hospital Universitario La Paz, Javier Cobas, así como representantes de MUD, entre ellos su vicepresidente, Luis Aguilar, y de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), incluida su presidenta electa, Almudena Castro Conde.