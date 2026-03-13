La Sociedad de Arteriosclerosis defiende una Estrategia Nacional integrada para la prevención cardiovascular

Archivo - Aterosclerosis, ateroma, arteria obstruida - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / 7ACTIVESTUDIO - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA)ha defendido una Estrategia Nacional integrada para la prevención cardiovascular, donde existan protocolos homogéneos de cribado, indicadores evaluables y seguimiento estructurado del paciente de alto riesgo en todas las comunidades autónomas.

Este petición la realiza coincidiendo con el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se celebra este sábado, y que pretende dar visibilidad a las enfermedades cardiovasculares ya que son, aproximadamente, del 26 por cienro de las muertes en España, y afectan a más de 10 millones de personas en nuestro país, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La sociedad recuerda que es importante tratar a los pacientes antes de que se produzca el episodio cardiovascular agudo, y, para ello, es necesaria la "evaluación estructurada del riesgo cardiovascular desde la Atención Primaria (AP), identificación activa de la hipercolesterolemia familiar (HF), control intensivo del colesterol, de la presión arterial y de la diabetes". Y, por supuesto, de nuevo, un "seguimiento protocolizado de pacientes de alto riesgo vascular".

"La prevención es una responsabilidad compartida con los ciudadanos", explica, recordando que para que la sociedad pueda ser corresponsable, es fundamental apostar, a escala nacional, por "la educación sanitaria continuada, la promoción de hábitos de vida saludables desde edades tempranas y una comunicación clara, basada en la evidencia científica".

La SEA insiste en que una parte muy importante de las enfermedades cardiovasculares puede prevenirse "y esto no es solo importante para cuidar la salud y la calidad de vida de los pacientes, sino que también lo es para descongestionar el sistema sanitario, para el que la enfermedad cardiovascular supone un impacto significativo tanto en términos humanos como económicos"