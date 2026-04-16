Archivo - Socidrogacohol se une a una campaña para replantear el icono de mensajería instantánea que vincula alcohol con salud - AJ_WATT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sociedad científica Socidrogacohol se ha unido a una campaña de la Asociación de Adicciones de Francia ideada para replantear el icono de mensajería instantánea que vincula alcohol con salud, ya que la evidencia científica es clara respecto al mismo al afirmar que ninguna cantidad es segura para la salud en ningún caso.

A juicio de esta organización, es necesario desterrar la creencia que durante años se había tenido respecto a la capacidad cardioprotectora del alcohol incluso con el uso diario en bajas cantidades, como una copa de vino al día. Al respecto, un artículo publicado, en 2018, en la revista especializada 'The Lancet' analizó el impacto de su consumo en la salud global a través de datos recopilados en 195 países entre 1990 y 2016.

Esta investigación ha identificado al alcohol como un factor de riesgo primordial de mortalidad y discapacidad, vinculándolo estrechamente con enfermedades graves, como el cáncer y accidentes viales. Estos hallazgos subrayan que no existe un nivel de ingesta que resulte beneficioso, determinando que la única cantidad que minimiza el daño para el organismo es cero.

Según ha señalado Socidrogacohol, y a tenor de los expuesto, la comunidad científica sigue sin entender la vinculación que en los servicios de mensajería sigue apareciendo al escribir 'salud'. Automáticamente, los emoticonos que aparecen son copas de alcohol e incluso un brindis.

NORMALIZACIÓN DEL CONSUMO

La normalización del consumo de alcohol en las celebraciones vitales -bodas, bautizos y cumpleaños, entre otras- es más que evidente, lo que explica esta relación icónica, ha continuado, tras lo que ha añadido que, por ello, se ha adherido a la mencionada iniciativa, de igual modo que otras entidades europeas integradas en la alianza de organizaciones de salud no gubernamentales EuroCare.

En esta acción se plantea la eliminación de esta vinculación y se exige una actualización de los emoticonos sugeridos. Además, se ha centralizado una recogida de firmas en 'Change.org', promovida desde el país vecino, pero con repercusión comunitaria.