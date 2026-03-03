El sobrepeso y la obesidad crecen un 17% entre la población trabajadora, según un informe de MC Mutual

Archivo - Obesidad. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HER HAKKI HASAN EROGLU'

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 47 por ciento de la población trabajadora padece obesidad o sobrepeso, según revela un informe del Observatorio de Alimentación Saludable en el Trabajo (OAS) de MC Mutual, lo que supone un aumento del 17 por ciento en la prevalencia con respecto al 40 por ciento registrado en el estudio publicado en 2023.

El reciente análisis, correspondiente al periodo 2023-2025, analiza los datos de cerca de 3.500 personas trabajadoras y evalúa su dieta, índice de masa corporal (IMC), actividad física, descanso y niveles de estrés. El anterior informe se basaba en datos recopilados entre 2018 y 2023, excluyendo los años de pandemia.

Los resultados superan el 41 por ciento registrado por la Encuesta de Salud de España (ESdE 2023) para trabajadores de 18 a 64 años. Por otro lado, en Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el 51 por ciento de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad.

El estudio también apunta que solo una de cada cuatro personas cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de consumir cinco raciones diarias de frutas y verduras. Aunque mejora el cumplimiento en el consumo de pescado, cereales y agua, desciende la ingesta de otros grupos clave como las legumbres y los frutos secos, pues únicamente el 23 por ciento alcanza la frecuencia recomendada.

Además, el consumo excesivo de refrescos (62%) y dulces (46%) sigue siendo elevado, especialmente entre la población más joven. El informe también pone de manifiesto una brecha entre percepción y realidad, ya que que el 74 por ciento de las personas encuestadas considera que sigue una dieta saludable, pese a que los datos objetivos indican lo contrario.

Las personas mayores de 55 años destacan por mejores rutinas de alimentación e hidratación. Los hombres concentran una mayor prevalencia de sobrepeso y un consumo superior de carne roja, refrescos y alcohol. En cambio, es en la población más joven donde se observan los patrones más desequilibrados, ya que comen menos verduras y pescado y consumen más productos azucarados.

El informe identifica la falta de sueño reparador y el estrés continuado como factores asociados al incremento del peso corporal. Dormir entre siete y nueve horas y practicar actividad física de forma regular se relacionan con un menor riesgo de obesidad, mientras que la combinación de estrés, sedentarismo y una alimentación poco equilibrada agrava el problema.

Frente a estos datos, la enfermera, nutricionista, tecnóloga de los alimentos y técnica de promoción de la salud en MC Mutual Natàlia Gimferrer ha destacado la importancia de que el entorno laboral ofrezca opciones saludables y coherentes para mejorar los hábitos de los trabajadores.

Por este motivo, MC Mutual propone medidas como mejorar la oferta de alimentos en comedores y máquinas expendedoras, e intensificar las acciones de sensibilización en los centros de trabajo. Gimferrer ha pedido también la implicación de los equipos directivos y la integración de la salud nutricional en las políticas de bienestar corporativo para lograr cambios sostenibles en el tiempo.