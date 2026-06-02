Archivo - Situar la consulta dental en primera línea ante tabaco y nicotina, meta de la alianza entre expertos de más de 30 países - RATTANKUN THONGBUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) y la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) han impulsado una campaña mundial pionera por la que expertos de más de 30 países se han aliado "para situar la consulta dental en primera línea frente al tabaco y la nicotina".

Según se ha expuesto en la presentación de esta acción, "impulsar los esfuerzos globales para la cesación y prevención del tabaquismo y las nuevas formas de consumo de nicotina desde la consulta dental es el ambicioso objetivo" de 'Working Together to Stop Tobacco and Nicotine' ('Trabajando juntos para detener el tabaco y la nicotina').

De este modo, se ha desarrollado "la primera actividad derivada de la iniciativa global 'Working Together', de gran valor científico, divulgativo y estratégico, fruto de una donación filantrópica del profesor estadounidense Paul Levi Jr. y su esposa Patricia Levi, promovida por la Fundación SEPA en cooperación con la Levi- Richman Integration Initiative de la Fundación de la Academia Estadounidense de Periodoncia (AAP, por sus siglas en inglés)", han explicado los participantes.

Así, "se pretende situar a la salud bucal, y a los profesionales de este ámbito, en la vanguardia de la lucha frente a los principales factores modificadores de la periodontitis, como son el tabaco o la diabetes", han indicado, al tiempo que han expuesto que, "reconociendo la estrecha relación entre la salud bucal y la salud general, la Levi- Richman Integration Initiative, con el apoyo de la Fundación SEPA, la Fundación AAP y la ENSP, busca acercar la Odontología y la Medicina".

CONEXIÓN ENTRE LA SALUD BUCAL Y SISTÉMICA

Al respecto, Paul Levi ha indicado que "el objetivo es educar tanto a pacientes como a profesionales de la salud sobre la conexión entre la salud bucal y sistémica, y promover un enfoque integral para el bienestar general". Ambas "son inseparables", ha declarado, para añadir que "las enfermedades periodontales no son simplemente infecciones localizadas de las encías".

"Las bacterias y toxinas asociadas a la enfermedad periodontal, junto con la respuesta inflamatoria del organismo, pueden influir en la salud sistémica", ha proseguido, tras lo que ha apuntado que "las afecciones sistémicas pueden afectar significativamente la aparición, la progresión y el tratamiento de la enfermedad periodontal".

Con todo ello, esta acción pone el foco inicial en el tabaco y las nuevas formas de consumo de nicotina, siendo su primera actividad un encuentro gratuito con múltiples sesiones 'online', que se llevará a cabo el 4 de junio y que "adquiere un carácter internacional y un alcance mundial, con la implicación directa de más de 60 ponentes y 30 organizaciones científicas y países.

En este contexto, desde la organización han expresado que "entre los que han comprometido su intervención directa en este simposio global, realizando una desconexión local en la segunda parte del mismo (con salas paralelas por países), se encuentran Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Suiza, Turquía y Ucrania; Argentina, Estados Unidos, Mexico, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela; Arabia Saudí, Argelia, Marruecos, Taiwan y Australia; así como la Federación IberoPanamericana de Periodoncia (FIPP, por sus siglas en inglés), la Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED- IADR) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)".

Además, intevendrán la presidenta de la SEPA, la doctora Paula Matesanz; el presidente de la AAP Foundation, el doctor Chris R. Richardson; la miembro del Comité Científico de la ENSP, Eleana Stoufi; la profesora de la italiana Universidad de Ferrara y de la francesa Universidad Paris Cité, María Clotilde Carra; el director ejecutivo de Action on Smoking and Health (ASH), Laurent Huber; el expresidente de la ENSP, Francisco Rodríguez Lozano; y el integrante de la Unidad Sin Tabaco del Departamento de Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Dongbo.

"Tan solo contando con estos países que ya han comprometido su vinculación", se estima "una población conjunta que se aproxima a los 1.500 millones de personas", han resumido, destacando que, "en total, unos 1.425 millones de habitantes residen en estos países y, por lo tanto, son susceptibles de recibir un mensaje claro y directo procedente del más de medio millón de clínicas dentales que tienen en sus respectivos territorios nacionales sobre la labor que puede ejercer la consulta dental en la prevención del tabaquismo y otras formas de consumo de nicotina o para impulsar las deshabituación".

MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE PREVENCIÓN

A juicio de Matesanz, "la estrecha vinculación entre el tabaquismo y la salud bucal no solo plantea la necesidad de acometer medidas de tratamiento, sino que también abre múltiples posibilidades de prevención". "Por ello, se considera que la consulta dental puede ser un motor para impulsar el abandono del consumo de tabaco y de otros productos que contienen nicotina, así como para evitar el inicio de esta enfermedad que es el tabaquismo", ha afirmado.

"La lucha contra el tabaquismo requiere la implicación de todos los ámbitos sanitarios", ha expresado, por su parte, la tesorera de la ENSP, Raquel Fernández Megina, que considera que "incorporar de forma sistemática la intervención en cesación dentro de la práctica odontológica refuerza una estrategia integral basada en evidencia y multiplica las oportunidades reales de abandono del consumo".

También ha intervenido en este acto Richardson, quien ha manifestado que "los dentistas de todo el mundo van a incidir aún más en su papel fundamental para ayudar a las personas a comprender el impacto negativo del tabaquismo y la importancia de colaborar con sus colegas médicos para encontrar soluciones a la difícil tarea de dejar de fumar".

SON FACTORES DE RIESGO

En este sentido, Paul Levi ha informado que de "si bien la biopelícula bacteriana es la causa principal de la enfermedad periodontal, entre los factores de riesgo importantes se incluye la exposición a la nicotina (tabaco, vapeo), que puede influir profundamente en la susceptibilidad de una persona a la destrucción periodontal y en su respuesta al tratamiento".

Ante esta coyuntura, y a través de esta iniciativa global, se busca "potenciar al equipo de la clínica dental, dándole herramientas para poder ayudar a los pacientes a dejar de fumar o a no iniciarse en el consumo". "Con el impuso de ENSP y la Fundación SEPA, así como con el apoyo de la AAP Foundation, se superan fronteras y se adquiere una dimensión mundial, concienciando e informando a los dentistas de la necesidad de involucrarse, junto con todos los sanitarios, en la lucha contra la primera causa de enfermedad evitable", ha enfatizado Rodríguez Lozano.

"Desde la consulta dental, tenemos la gran oportunidad de incidir en el cese del tabaquismo, puesto que atendemos de manera regular a un sector amplio de población, disponiendo, por ello, de múltiples ocasiones para poder aconsejar, ayudar y acompañar a nuestros pacientes en este proceso de abandono del consumo de tabaco", ha declarado, por su parte, Matesanz, mientras que todos los responsables de esta acción han subrayado que el "objetivo" "es concienciar a todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud bucal sobre la necesidad de implicarse de manera rutinaria en intervenciones de cesación tabáquica en sus consultas".