Síndrome del túnel carpiano: la técnica de 15 minutos que alivia los síntomas meses

Archivo - Síndrome del túnel carpiano, mano, dolor, ordenador. - THAI LIANG LIM/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndrome del túnel carpiano se produce cuando el nervio mediano, un nervio principal que recorre el antebrazo a través de un espacio estrecho en la muñeca llamado túnel carpiano, se comprime.

Se asocia con movimientos repetitivos de la muñeca y las manos que provocan entumecimiento, hormigueo, debilidad y dolor. Las investigaciones han demostrado que esta afección afecta aproximadamente a entre el 5 y el 10 por ciento de la población general a lo largo de su vida, y su incidencia va en aumento.

Actualmente, la inyección de corticosteroides, el tratamiento común para reducir la inflamación y aliviar la presión sobre el nervio, supone diversas limitaciones. El problema es que las inyecciones tradicionales de esteroides para el síndrome del túnel carpiano suelen proporcionar solo un alivio temporal, lo que obliga a repetir el procedimiento.

UNA TÉCNICA GUIADA POR ECOGRAFÍA OFRECE ALIVIO A LARGO PLAZO

Una técnica mínimamente invasiva guiada por ultrasonido ofrece un alivio a largo plazo para los pacientes con síndrome del túnel carpiano con menos efectos secundarios que los esteroides, según un nuevo estudio de expertos del University College of Medical Sciences y del Hospital Guru Teg Bahadur en Delhi, ambos en India.

El estudio, que publican en 'Radiology', la revista de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA), ha sido codirigido por la doctora Anupama Tandon, profesora del departamento de Radiodiagnóstico e Imagenología del University College of Medical Sciences y del Hospital Guru Teg Bahadur en Delhi.

Tabdon advierte de los tratamientos tradicionales que los esteroides conllevan el riesgo de cambios localizados en la piel, pérdida de grasa y debilitamiento de los tendones.

LA HIDRODISECCIÓN: UNA ALTERNATIVA SIN CORTICOIDES

La hidrodisección nerviosa es una alternativa sin esteroides que consiste en la inyección cuidadosa de líquido alrededor del nervio afectado, guiada por ecografía, para liberarlo de las adherencias circundantes y mejorar su movilidad. Generalmente, la hidrodisección se utiliza junto con el tratamiento con esteroides, pero se sabe poco sobre su eficacia como tratamiento único.

Para obtener más información, la doctora Tandon y sus colaboradores realizaron un ensayo controlado aleatorio con 63 pacientes con síndrome del túnel carpiano confirmado que no habían respondido al tratamiento convencional.

De esta forma, los investigadores dividieron a los participantes en tres grupos iguales. Dos grupos se sometieron a una hidrodisección del nervio mediano guiada por ultrasonido: un grupo recibió solución salina normal sola y el otro, una combinación de solución salina normal y corticosteroide. El tercer grupo recibió únicamente una inyección de corticosteroide guiada por ultrasonido.

Los investigadores evaluaron clínicamente a los pacientes mediante escalas estandarizadas de síntomas, función y dolor. También evaluaron la zona del nervio mediano mediante ecografía a las cuatro, doce y veinticuatro semanas posteriores al tratamiento.

Los tres grupos experimentaron una mejoría significativa a las cuatro semanas posteriores al tratamiento. Sin embargo, los beneficios de la hidrodisección se mantuvieron y continuaron mejorando durante los períodos de seguimiento posteriores.

"A las 12 semanas y a los 6 meses, ambos grupos de hidrodisección mostraron una mayor mejoría en los síntomas clínicos y la función, mientras que los pacientes que recibieron solo la inyección de corticosteroides experimentaron una recurrencia de los síntomas, lo que sugiere que el beneficio inicial fue de corta duración", comenta la doctora Tandon.

La adición de corticosteroides a la solución inyectable para hidrodisección no proporcionó un beneficio adicional significativo a largo plazo en comparación con la hidrodisección con solución salina sola.

Los hallazgos ecográficos corroboraron los resultados clínicos. El área de sección transversal del nervio mediano disminuyó aproximadamente entre un 43% y un 45% tras la hidrodisección, en comparación con aproximadamente un 15% tras la inyección de corticosteroides sola, lo que indica una mayor reducción de la inflamación nerviosa.

"La mayoría de nuestros pacientes habían sufrido el síndrome del túnel carpiano durante meses o incluso años y no habían obtenido mucho alivio a pesar de probar diversos tratamientos como analgésicos, férulas, cambios en el estilo de vida y corticosteroides", incide la doctora Tandon.

"Fue una grata sorpresa descubrir que un procedimiento sencillo de disección del nervio mediano bajo guía ecográfica con solución salina normal les proporcionó un alivio a largo plazo".

El procedimiento duró solo 15 minutos en promedio y los pacientes lo toleraron bien. No se observaron complicaciones significativas, ni inmediatas ni tardías. Los resultados de los cuestionarios mostraron que los pacientes estaban muy satisfechos con el procedimiento. Su coste fue bajo, no requirió anestesia ni hospitalización, y los pacientes pudieron regresar al trabajo en una hora.

LA TÉCNICA PODRÍA RETRASAR O EVITAR LA CIRUGÍA

Los resultados apuntan a un papel más destacado de la hidrodisección como tratamiento para una afección cuya prevalencia está aumentando en todo el mundo.

En general, el estudio sugiere que la hidrodisección con solución salina guiada por ultrasonido es un tratamiento seguro y mínimamente invasivo que puede proporcionar una mejoría clínica y morfológica sostenida en pacientes con síndrome del túnel carpiano refractario. Por lo tanto, apunta la doctora Tandon, "la hidrodisección se perfila como una opción mínimamente invasiva para el síndrome del túnel carpiano leve a moderado y puede posponer e incluso evitar la necesidad de cirugía".

Los investigadores señalan que se justifican futuros estudios multicéntricos con cohortes más amplias y un seguimiento más prolongado. Ya han puesto en marcha un estudio que compara la eficacia a largo plazo de diferentes soluciones inyectables en la hidrodisección para el síndrome del túnel carpiano, como la dextrosa frente a la solución salina.

"Este ensayo incluye un período de seguimiento prolongado para evaluar los resultados a largo plazo de los pacientes y establecer la verdadera durabilidad del tratamiento", finaliza Tandon.