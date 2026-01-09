SGLT-2 vs GLP-1: cuál protege mejor los pies de las personas con diabetes

Archivo - Pie diabético. - UCM - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los adultos con diabetes tipo 2 (DT2) que inician tratamiento con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2) presentan un riesgo ligeramente menor de desarrollar problemas de pie diabético en comparación con quienes toman agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), según un trabajo de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Esta diferencia, observada después de 3 años, se debió principalmente a una menor incidencia de daño nervioso en los pies entre los usuarios de inhibidores de SGLT-2. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Investigadores de la Universidad de Aarhus y el Hospital Universitario de Aarhus, junto con sus colaboradores, analizaron datos del registro nacional de atención médica de más de 84.000 adultos daneses con diabetes tipo 2 que comenzaron tratamiento con inhibidores de SGLT-2 o agonistas del receptor de GLP-1 entre 2013 y 2023 para comparar el riesgo de pie diabético.

A lo largo de 6 años, el 10,8% de los usuarios de SGLT-2 desarrolló pie diabético, en comparación con el 12% de los usuarios de GLP-1; esta modesta diferencia se debió principalmente a la reducción del daño nervioso entre los usuarios de SGLT-2.

Las tasas de úlceras en las piernas, amputaciones, problemas en las arterias de las piernas y mortalidad fueron muy similares en ambos grupos. Análisis adicionales sugirieron que la interrupción frecuente de la medicación, el cambio de tratamiento y las posibles diferencias en la vigilancia de los resultados podrían haber influido en los resultados, lo que hace incierto si realmente hubo alguna diferencia entre ambos fármacos.

Los autores dicen que estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de que tanto los inhibidores de SGLT-2 como los agonistas del receptor GLP-1 ofrecen beneficios adicionales más allá del control del azúcar en sangre y pueden ayudar a guiar las decisiones de tratamiento para pacientes en riesgo de padecer enfermedad del pie diabético.