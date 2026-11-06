Archivo - SERVEI lamenta que la Radiología Intervencionista siga siendo una gran desconocida pese a haber transformado la atención - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LARISABOZHIKOVA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Comisión de Comunicación de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), el doctor Miguel Barrio, ha manifestado que la especialidad "ha transformado la atención de innumerables pacientes" y, "sin embargo, continúa siendo una gran desconocida para la sociedad".

"Ha llegado el momento de que la Radiología Vascular e Intervencionista deje de ser uno de los secretos mejor guardados de la Medicina moderna", ha indicado, ya que considera que "representa una nueva forma de entender la Medicina" al "tratar enfermedades desde el interior, guiándose por la imagen y minimizando el impacto sobre el organismo". "Una parte de los radiólogos no solo diagnostica enfermedades, sino que también las trata", ha explicado al respecto.

Así, y con motivo de la celebración, este domingo, 8 de noviembre, del Día Mundial de la Radiología, Barrio ha señalado que la especialidad combina tecnología de imagen de alta precisión, navegación mínimamente invasiva, dispositivos de última generación y tratamientos personalizados adaptados a cada paciente gracias a los cuales hoy puede tratar múltiples dolencias a través de técnicas mínimamente invasivas cuya demanda se ha disparado en los últimos años.

No obstante, "cuando pensamos en un radiólogo, la mayoría imaginamos a un médico que interpreta radiografías, escáneres o resonancias". "Sin embargo, existe una realidad que sorprende incluso a muchos profesionales sanitarios", y es la del tratamiento, ha insistido, para añadir que los radiólogos vasculares e intervencionistas "son capaces de detener una hemorragia interna potencialmente mortal sin necesidad de una cirugía abierta, destruir determinados tumores mediante técnicas de ablación guiadas por imagen, tratar aneurismas, abrir vasos sanguíneos obstruidos, drenar infecciones profundas o realizar procedimientos complejos que -hace apenas unas décadas- requerían grandes intervenciones quirúrgicas".

BENEFICIOS PARA EL PACIENTES Y LOS SISTEMAS SANITARIOS

Según ha indicado en este sentido, con ello se obtienen beneficios que son "especialmente evidentes desde la perspectiva del paciente", ya que la mayoría de los procedimientos se realizan a través de incisiones mínimas o simples punciones, lo que suele traducirse en menor agresión física, menos dolor, menos complicaciones, recuperaciones más rápidas y estancias hospitalarias más cortas. Por su parte, para los sistemas sanitarios, repercute en "la reducción de ingresos prolongados, la menor necesidad de cuidados postoperatorios complejos y la recuperación más precoz", que "contribuyen a una utilización más eficiente de los recursos hospitalarios", ha declarado.

Por tanto, considera que "quizá el aspecto más llamativo de la Radiología Intervencionista sea la paradoja que la acompaña", y es que "miles de pacientes se benefician cada año de procedimientos realizados por radiólogos intervencionistas que, con frecuencia, son decisivos para su supervivencia o su calidad de vida". "Sin embargo, lo hacen sin conocer siquiera la existencia de esta especialidad", ha concluido.