La Sermef lanza la obra que reúne de forma integral todo el conocimiento clínico de la especialidad médica

Archivo - La SERMEF anza la obra que reúne de forma integral todo el conocimiento clínico de la especialidad médica - SERMEF - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha lanzado Reh-Actualización, la obra pionera y de referencia imprescindible en Medicina Física y Rehabilitación que, por primera vez en España y en el ámbito de la lengua española, reúne de forma integral todo el conocimiento clínico de la especialidad médica en una plataforma 'on-line' de formación y consulta.

El resultado es una herramienta formativa de gran valor y un manual de consulta concebido para acompañar la práctica clínica diaria. Una obra que abarca de manera integral todas las competencias y ámbitos de actuación de la especialidad y que se convierte en el compendio más completo, profundo y actualizado disponible hasta la fecha en español.

La obra se sustenta en una exhaustiva revisión bibliográfica y en la más reciente evidencia científica, integrando contenidos teóricos y prácticos con abundante material visual, imágenes anatómicas, fotografías clínicas, tablas, etc, que facilitan el estudio y la consulta ágil.

Entre los objetivos específicos se encuentran comprender en profundidad la fisiopatología de cada entidad clínica para alcanzar diagnósticos clínicos precisos; y diagnósticos apoyados, cuando es necesario, en pruebas instrumentales como la ecografía, la electromiografía, la videofluoroscopia o los análisis biomecánicos. También en el establecimiento de las estrategias terapéuticas más adecuadas a cada caso. Estas incluyen tratamientos médicos y farmacológicos, la prescripción de prótesis y ortésis, el diseño de programas de ejercicio terapéutico personalizado y el abordaje intervencionista de diversas afecciones.

"La obra nace con vocación de continuidad. Se mantendrá en constante renovación, con revisiones periódicas de los contenidos cada tres o cuatro años para evitar la obsolescencia y mantenerse alineada con la mejor evidencia científica disponible", señalan desde la SERMEF, que subraya que "no existe actualmente ningún proyecto similar en español de esta magnitud ni a nivel nacional ni internacional, lo que convierte a Reh-Actualización en una iniciativa estratégica y necesaria para la comunidad médica nacional e internacional de habla hispana".