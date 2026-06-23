Archivo - SERMEF denuncia que "tres de cada cuatro mujeres con cáncer ginecológico" no reciben rehabilitación del suelo pélvico - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BEE32 - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la doctora Soraya Hijazi Vega, ha denunciado que "tres de cada cuatro mujeres con cáncer ginecológico no reciben atención especializada" en forma de rehabilitación del suelo pélvico "pese a la elevada prevalencia de secuelas funcionales".

"La rehabilitación del suelo pélvico presenta importantes diferencias según el tipo de cáncer", ha incidido durante el Congreso de esta sociedad científica, que se ha celebrado recientemente en Barcelona, y en el que ha indicado que "en próstata, constituye ya una realidad asistencial consolidada, con programas de prehabilitación antes de la cirugía y tratamiento precoz tras la retirada de la sonda".

Sin embargo, Hijazi Vega lamenta que "en el cáncer de vejiga escasean los estudios y protocolos específicos, sobre todo para pacientes con neovejiga y mujeres". "En el cáncer de recto, la recuperación funcional sigue sin avanzar al mismo ritmo que los resultados quirúrgicos, con secuelas frecuentes como el síndrome de resección anterior baja (LARS, por sus siglas en inglés)", ha añadido.

En este contexto, esta representante también del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha participado en una mesa en la que también ha intervenido, entre otros, la miembro del Hospital Universitario La Paz de Madrid, la doctora Ana Borobia Pérez, como moderadora. "El aumento de la supervivencia oncológica ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de forma específica las secuelas funcionales que afectan al suelo pélvico", ha insistido la primera.

INTEGRACIÓN DE MANERA PRECOZ EN LOS CIRCUITOS ASISTENCIALES

"Las alteraciones urinarias, anorrectales y sexuales, así como el dolor pélvico crónico, repercuten significativamente en la calidad de vida de miles de pacientes supervivientes de cáncer", ha continuado, para agregar, junto al resto de ponentes, que la Medicina Física y Rehabilitación "debe integrarse de manera precoz en los circuitos asistenciales oncológicos, no solo para tratar secuelas ya establecidas, sino también mediante estrategias de prehabilitación dirigidas a optimizar la capacidad funcional antes de los tratamientos quirúrgicos y oncológicos".

En este sentido, la trabajadora del barcelonés Hospital Universitari Mutua Terrassa, la doctora Nuria Pérez, ha afirmado que "entre las complicaciones descritas se encuentran la vejiga neurógena, la disfunción sexual, las alteraciones anorrectales y las secuelas derivadas de la radioterapia pélvica, como la estenosis vaginal o la cistitis rádica". "La lesión del plexo hipogástrico inferior adquiere especial relevancia como mecanismo fisiopatológico común a muchas de estas alteraciones", ha detallado.

Por ello, ha puesto de relieve "la importancia de la valoración funcional precoz y de la estratificación del riesgo para identificar a las pacientes con mayor probabilidad de desarrollar secuelas y de beneficiarse de programas específicos de rehabilitación". Mientras, la miembro del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la doctora Carmen Urbaneja Dorado, ha señalado que "en el paciente prostatectomizado, la rehabilitación precoz del suelo pélvico cuenta con una sólida base científica".

"La evidencia respalda la prehabilitación antes de la cirugía y el inicio temprano de programas supervisados tras la retirada de la sonda vesical", ha sostenido, al tiempo que ha declarado que "la combinación de ejercicios de la musculatura del suelo pélvico, 'biofeedback' y electroestimulación ha mostrado los mejores resultados durante los primeros meses de recuperación".

Por su parte, la representante del Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la doctora Eva Moreno, ha manifestado que la incidencia del cáncer colorrectal "continúa aumentando, especialmente entre los menores de 50 años". "Mientras los avances quirúrgicos han mejorado los resultados oncológicos y la preservación anatómica, la recuperación funcional no ha evolucionado al mismo ritmo", ha abundado.

SÍNDROME DE RESECCIÓN ANTERIOR BAJA

Además, se ha analizado el LARS, que las ponentes han definido como "una de las secuelas funcionales más frecuentes tras la cirugía de recto". "La evidencia presentada respalda la implementación de programas de prehabilitación multimodal iniciados antes de la cirugía, así como la rehabilitación específica antes y después del cierre de la ileostomía, con el objetivo de mejorar la continencia y la calidad de vida", ha subrayado Moreno en este sentido.

Con todo, las especialistas han convenido en estos tres ámbitos que "la prehabilitación mejora la recuperación funcional y debe incorporarse precozmente a la ruta asistencial del paciente oncológico, la estratificación del riesgo permite identificar a los pacientes que más se beneficiarán de una intervención especializada, la rehabilitación del suelo pélvico debe integrarse en los programas multidisciplinares de atención al cáncer" y que "persisten importantes diferencias organizativas entre hospitales y un acceso desigual a recursos especializados".

"Es necesario desarrollar protocolos asistenciales homogéneos y circuitos de derivación estructurados", han insistido, tras lo que han señalado que "el desafío actual ya no consiste en demostrar la utilidad de la rehabilitación oncológica, sino en garantizar que todos los pacientes puedan beneficiarse de ella, independientemente del centro en el que reciban tratamiento".

Por último, desde el Grupo de Trabajo de Suelo Pélvico de la SERMEF han destacado "la responsabilidad de los especialistas en Medicina Física y Rehabilitación de liderar el desarrollo de protocolos consensuados, impulsar la investigación y favorecer la implantación de modelos asistenciales multidisciplinares que permitan ofrecer una atención equitativa y basada en la evidencia".