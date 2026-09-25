Archivo - SERMEF asegura que muchos pacientes no son derivados a rehabilitación cardíaca tras infarto u otro evento cardiovascular - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Rehabilitación Cardíaca del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la doctora Marta Supervía, ha denunciado que "muchos pacientes no son derivados a rehabilitación cardíaca tras un infarto u otro evento cardiovascular".

La recuperación cardiovascular "continúa infrautilizada y todavía existen pacientes con indicación que no llegan a acceder a estos programas", ha insistido, tras lo que ha manifestado que "persisten diferencias en la disponibilidad, derivación y el acceso pese a ser clave para recuperar función y calidad de vida tras un evento cardiovascular.

Así, y con motivo de la celebración, el 29 de septiembre, del Día Mundial del Corazón, Supervía ha puesto de manifiesto que es necesario "seguir extendiendo estos programas y favoreciendo la derivación de los pacientes que puedan beneficiarse de ellos", algo que ha asegurado que respalda la evidencia científica.

De hecho, ha sostenido que este año se han publicado las primeras guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) dedicadas específicamente a rehabilitación cardíaca, en las que ha participado como revisora experta. Por primera vez, reúnen en un documento integral qué pacientes deben recibirla, cómo organizar los programas, qué profesionales deben participar y cómo evaluar sus resultados.

"Existen indicaciones respaldadas por el máximo nivel de evidencia", ha subrayado al respecto, por lo que ha animado a los pacientes "a consultar con sus médicos sobre esta opción cuando pueda estar indicada". "Tras un evento o cirugía cardiovascular, no basta con sobrevivir: el objetivo es recuperar función, autonomía, participación y calidad de vida", ha declarado.

AGRUPACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

En este contexto, ha apuntado que, "hasta ahora, las recomendaciones sobre rehabilitación cardíaca estaban repartidas entre diferentes guías cardiovasculares". "El nuevo documento está avalado por la Sociedad Europea de Medicina Física y Rehabilitación (ESPRM, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA, también por sus siglas en inglés), y consolida una visión integral y multidisciplinar de la recuperación", ha explicado.

"Las guías incluyen expresamente al especialista en Medicina Física y Rehabilitación dentro del equipo multidisciplinar", ha proseguido, para agregar que "su formación aporta una perspectiva especialmente relevante en la valoración funcional, la prescripción individualizada de ejercicio, la fragilidad, la fuerza muscular, las limitaciones musculoesqueléticas y neurológicas y la multimorbilidad, siempre en coordinación con el resto de profesionales del programa".

A su juicio, las nuevas recomendaciones "ponen mayor énfasis en la fragilidad y la prefragilidad". "En pacientes frágiles, plantean adaptar el entrenamiento e incorporar, cuando sea necesario, fuerza, equilibrio, movilidad y prevención de caídas", ha expuesto, al tiempo que ha apuntado que "también cobran mayor importancia la fuerza muscular, el estado funcional, la sarcopenia y la composición corporal".

"El índice de masa corporal (IMC) por sí solo puede ser insuficiente y se incorporan herramientas como la antropometría, la bioimpedancia o la dinamometría", ha destacado la especialista, que ha declarado que proponen un abordaje personalizado. Además, "orientan los programas hacia objetivos de funcionamiento y calidad de vida, incorporando resultados comunicados por los propios pacientes y el marco de la 'Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud' de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha explicado.

Por último, y tras declarar que "la prescripción individualizada del ejercicio es un elemento central y debe adaptarse a la función, los riesgos, las limitaciones y los objetivos de cada paciente", ha señalado que "el documento consolida, además, modelos presenciales, domiciliarios, híbridos y de telerehabilitación, y amplía los escenarios contemplados más allá de la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca".