Archivo - La SERAM destaca que la imagen cardíaca permite ver la enfermedad cardiovascular años antes de producirse los síntomas - SCYTHER5/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El especialista en imagen cardiotorácica de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), el doctor Jordi Broncano, ha destacado que "la imagen cardíaca permite ver la enfermedad cardiovascular años antes de que se produzcan los síntomas", y es que la patología "no empieza el día en que aparece el dolor en el pecho".

"En muchas personas, se inicia años o incluso décadas antes, y la imagen cardíaca es capaz de hacer visible esa fase silenciosa", ha insistido, para añadir, con motivo de la celebración, este martes, 29 de septiembre, del Día Mundial del Corazón, que "la aterosclerosis, la acumulación de placa en la pared de las arterias, tiene una larga fase sin síntomas".

Al respecto, Broncano ha citado el estudio 'REACT', publicado en agosto en la revista especializada 'The New England Journal of Medicine' y que ha analizado a 16.808 adultos de España y Dinamarca de entre 18 y 70 años sin enfermedad cardiovascular conocida. Con su evaluación se ha constatado aterosclerosis subclínica en el 57,1 por ciento de los participantes.

Por su parte, en España, la investigación 'Progresión de la Aterosclerosis temprana Subclínica' (PESA, por sus siglas en inglés), realizada sobre 4.184 personas sin síntomas de entre 40 y 54 años, detectó la patología en, aproximadamente, el 63 por ciento de ellas. Por contra, los síntomas suelen aparecer cuando la placa ya estrecha de forma importante la arteria.

Así, y debido a que ahora es posible estudiar la propia pared del vaso y la placa, no únicamente el espacio por el que circula la sangre, "hoy, podemos visualizar con gran detalle la placa aterosclerótica y cuantificarla gracias a la combinación de tecnología de última generación, como la tomografía por conteo de fotones, y los 'softwares' avanzados de cuantificación y caracterización de la placa de ateroma con inteligencia artificial (IA)", ha señalado Broncano.

Por ello, guías internacionales -como las de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), de 2024, sobre síndrome coronario crónico, y las del Colegio Estadounidense de Cardiología (ACC, también por sus siglas en inglés) y de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), de 2021, sobre dolor torácico-, han incorporado la angio-TC coronaria, un estudio de las arterias del corazón mediante tomografía computarizada con contraste, como prueba de primera línea en determinados escenarios, precisamente por su capacidad para diagnosticar la enfermedad coronaria y estratificar su gravedad.

Junto a ello, el ensayo 'Tomografía computarizada cardíaca de Escocia' (SCOT-HEART) ha añadido la angio-TC coronaria al estudio de pacientes con dolor torácico estable, lo que ha mejorado la precisión diagnóstica, modificado el tratamiento preventivo y se ha asociado a una reducción de la mortalidad coronaria y de los eventos cardíacos a cinco años frente al manejo clínico convencional.

LA ANGIO-TC HA DEJADO DE ESTAR DESTINADA SOLO A EXCLUIR ESTENOSIS

De este modo, la angio-TC "ha pasado de ser una técnica fundamentalmente destinada a excluir estenosis coronaria a proporcionar información acerca de la presencia y extensión de la propia aterosclerosis coronaria, identificando las placas de alto riesgo (placas vulnerables), determinando la repercusión funcional y hemodinámica de forma no invasiva", ha proseguido el especialista, quien ha añadido que "avances como la imagen espectral y la TC de conteo de fotones permiten hacerlo con mayor precisión, menos radiación y menos contraste".

En cuanto a la resonancia magnética cardíaca, ha destacado "su excelente capacidad para caracterizar el tejido del corazón, su precisión y la ausencia de radiación ionizante". Así, se aplica a miocardiopatías, sospecha de miocarditis, infartos sin obstrucción de las arterias coronarias, valoración de cicatrices tras un infarto, cardiopatías congénitas, tumores cardíacos, detección de isquemia y estudio de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no existe un registro nacional público que recoja el número de TC coronarias o de resonancias cardíacas.

Tras señalar que "hay que evitar el tópico impreciso de que las mujeres no tienen dolor torácico", el cual "sigue siendo el síntoma predominante del síndrome coronario agudo tanto en hombres como en mujeres, aunque en ellas son más frecuentes los síntomas acompañantes, como náuseas, falta de aire o palpitaciones", ha propuesto corregir la idea de que la TC coronaria solo sirve para decir si una arteria está obstruida, ya que "informa de la presencia de placa, distribución, carga ateromatosa, repercusión hemodinámica y estenosis".

Por último, ha manifestado que "la aterosclerosis puede empezar pronto, especialmente cuando existen otros factores de riesgo, como colesterol elevado, tabaquismo, hipertensión, diabetes o antecedentes familiares". "Identificar esos factores a tiempo permite estratificar el riesgo y decidir quién se beneficia realmente de un estudio más profundo", ha finalizado.