SER señala que el aumento de pacientes crónicos y el déficit de especialistas intensifica "el estrés diario" profesional - SER

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), el doctor Marcos Paulino, ha manifestado que "el incremento de pacientes con enfermedades crónicas y complejas, unido al déficit de especialistas en muchas áreas sanitarias, está generando consultas cada vez más saturadas y largas listas de espera, lo que intensifica la carga de trabajo y el estrés diario de los profesionales".

"Esta situación obliga a muchos reumatólogos y reumatólogas a atender un alto volumen de pacientes en tiempos muy limitados, lo que dificulta dedicar el tiempo clínico necesario y puede aumentar la sensación de sobrecarga y desgaste emocional", ha destacado durante la reciente celebración de la 'IV Reunión de análisis y planificación estratégica en Reumatología para Jefaturas de Servicio, Sección y/o Unidad', que ha contado con la colaboración de la compañía farmacéutica Johnson & Johnson.

De hecho, la SER se ha hecho eco de un estudio que muestra que alrededor de una cuarta parte de los médicos especialistas en España presenta sintomatología compatible con 'burnout', un síndrome asociado al desgaste emocional crónico en el entorno laboral y que no resulta ajeno a la especialidad de Reumatología.

"Este cansancio emocional se deriva del entorno y la organización del trabajo, la falta de recursos o la presión asistencial y suele manifestarse con síntomas como despersonalización, agotamiento emocional, irritabilidad y desmotivación", ha explicado el psicólogo del equipo de atención psicosocial de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, José María Cabral.

En esta cita se ha expuesto que el agotamiento profesional también está aumentando entre los especialistas en Reumatología, una disciplina especialmente expuesta a la presión asistencial, tal y como se refleja en el último informe sobre 'La Reumatología en el Sector Público en España'. "Desde la SER se apuesta y se está trabajando firmemente por impulsar el liderazgo y la planificación para hacer frente a este reto del agotamiento emocional que no solo afecta a esta especialidad", ha indicado Paulino.

"Este estrés emocional en el ámbito sanitario responde a una acumulación de factores, siendo la organización y la carga de trabajo, el estrés crónico, las dificultades para conciliar vida personal y profesional, los conflictos cotidianos dentro de los equipos o el acompañamiento constante al sufrimiento del paciente, algunos de los más destacados", ha continuado, por su parte, Cabral.

Sin embargo, este psicólogo ha señalado que existe un elemento especialmente determinante, que es la sensación de pérdida de control sobre las propias decisiones y condiciones laborales. "Es uno de los detonantes más silenciosos, pero también más potentes del desgaste profesional", ha explicado.

EL JEFE "DEBE SER UN MOTIVADOR DEL GRUPO"

Ante todo ello, el máximo representante de la SER, que también es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, ha defendido que "el jefe debe ser un motivador del grupo", que "estimule el desarrollo profesional del Servicio, que haga brillar a cada uno de sus miembros sin importarle su propio interés".

"Es fundamental disponer de un buen protocolo de actuación, tiempo suficiente en las consultas, personal de Enfermería que apoye en los Servicios, valoración por parte de la Dirección o Gerencia y posibilidad de investigar o enseñar", ha proseguido, mientras que Cabral apuesta por fomentar medidas para mejorar el bienestar psicológico a través de patrones laborales más flexibles, facilitar la conciliación y evitar tareas fuera del horario laboral.

Uno de los coordinadores de este encuentro ha sido el jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el doctor Héctor Corominas, quien ha explicado que en el mismo "se han abordado las habilidades de liderazgo, ética y responsabilidad, comunicación y el reto de la ejecución de patentes y marcas para apoyar a los Servicios de Reumatología con perfil investigador".

"Se ha priorizado un formato muy participativo, orientado a que cada jefe o responsable se lleve ideas concretas para aplicar de forma inmediata en su Servicio", ha explicado el también coordinador de esta cita, el jefe del Servicio de Reumatología de Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria), el doctor Ricardo Blanco.